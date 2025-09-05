Irene Sáez dedica mensaje a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por presentarse con Coldplay

Suscríbete a nuestros canales

“La emoción es definitivamente indescriptible al ver a nuestra Venezuela brillar en grandes escenarios y ahora junto a Coldplay”, con este mensaje fue como la Miss Universo 1981 Irene Sáez, celebró ver a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, brillar en Wembley.

Mensaje de orgullo

A través de Instagram la hermosa rubia posteó un video de la orquesta en pleno concierto con la banda británica, derrochando talento, entrega y profesionalismo, desde su creación el 12 de febrero de 1975 por el José Antonio Abreu.

“La emoción es definitivamente indescriptible al ver a nuestra Venezuela brillar en grandes escenarios y ahora junto a Coldplay. Nuestra Orquesta Sinfónica Simón Bolívar junto al Maestro Gustavo Dudamel hicieron que vibráramos de emoción”, escribió en el pie de foto de la publicación.

Detalles del show

El maestro Gustavo Dudamel es el encargado de guiar las presentaciones totalmente en vivo, un hecho histórico para el sistema, que representa gran orgullo y respeto para los venezolanos por los sueños de jóvenes que se ha materializado desde su fundación.

Desde el pasado 22 de agosto la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar han estado realizando las presentaciones con Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay.

Será el próximo lunes 8 de septiembre de 2025 que finalicen las presentaciones en Wembley.