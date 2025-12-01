Cantante venezolano llora la muerte de un ser querido: "Eres inolvidable"

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano Sixto Rein está se luto por la muerte un ser muy importante y querido en su vida. A través de Instagram, el intérprete de “Ojitos”, posteó una imagen con el fallecido y un texto de mucho dolor, dándole el último adiós.

Un mensaje desgarrador

Sixto escribió que el fallecido identificado como Samuel Suárez, mejor conocido como “Yayo”, lo salvó en muchas ocasiones, recibiendo un amor único y puro que llenó toda su alma. Además, comentó que será eterno y permanecerá por siempre en su corazón.

“Hermano, ahora estás en otro plano… Más no se muere quien se va, solo muere el que se olvida y tú eres inolvidable. Salvaste a todos los que tuvimos la gran dicha de recibir tu amor, gracias no será suficiente por eso prefiero accionar con tu ejemplo”, escribió.

Aunque el artista de 34 años no revela de qué falleció el hombre, en las imágenes aparecen en los momentos más especiales que vivieron sobre el escenario, en la playa y en la intimidad de su hogar.

Condolencias

Rein quien se encuentra en Venezuela realizando presentaciones, recibió comentarios de apoyo de sus seguidores y figuras del medio como Aigil Gómez, Aleska Génesis, Xavy Muñoz y Natasha Araos.

Suárez también se desempañaba como barbero de importantes artistas como Jerry Rivera, Chyno Miranda, Irrael Gómez, Gustavo Elis, Juan Miguel, Gabriel Martínez, entre otros.