Muerte de Gabriela Michel: ¿De qué habría fallecido la madre de Aislinn Derbez?

Suscríbete a nuestros canales

La repentina muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel ha dejado al medio artístico sorprendido, en especial sus familiares cercanos, quienes hasta el momento no han emitido un comunicado oficial.

Fue la periodista de espectáculo Chomanic en su cuenta de Instagram quien reportó el fallecimiento de la madre de Aislinn Derbez a los 65 años. La noticia se ha replicado en varios portales de medios nacionales mexicanos e internacionales.

Sin duda su pérdida física deja un vacío en la industria del entretenimiento, en la cual se desarrolló como actriz de doblaje, prestando su voz a personajes memorables como Samantha Jones en la serie ‘Sex and the City’.

¿De que había fallecido Gabriela Michel?

Según Chomanic, la madre de Aislinn Derbez murió a causa de un accidente doméstico que no ha sido especificado por sus seres queridos. El hecho habría ocurrido a las 7 de la mañana de este 24 de noviembre.

“Aislinn Derbez hija de Eugenio Derbez está de luto, lamentablemente hoy a las 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad, me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, comentó la periodista en una publicación en redes sociales.

Por ahora se espera alguna pronunciación de su hija, fruto de su relación con el actor Eugenio Derbez.