Envuelto en plástico encuentran el cuerpo sin vida de exestrella infantil

Una vez más el mundo del espectáculo pierde una de sus figuras al confirmarse la muerte de la exestrella infantil, Esteban de León, hallado sin vida en el sector 3 de Las Paredes en Panamá.

Envuelto en plástico encontraron el cuerpo sin vida del joven de 25 años, conocido por su participación en el programa infantil ‘Canta Conmigo’, con el cual ganó popularidad por su carisma y talento cuando solo era un niño.

Investigación por el brutal asesinato

La exestrella infantil fue reportado como desaparecido por sus familiares a finales de octubre y no fue hasta ahora que las autoridades dieron con su paradero, pero de la peor manera.

El primer informe hecho por el cuerpo de seguridad a cargo del caso, reveló que, la camioneta de Esteban de León fue localizada cerca de sus restos, pero calcinada.

Tras realizarse la necropsia, revelaron que el cuerpo de Esteban de León no presentaba heridas visibles.

Para esclarecer el caso autoridades han abierto una investigación por la muerte de la exestrella infantil de Canta Conmigo’.