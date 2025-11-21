Actor de telenovelas está de luto: "Sufrió un accidente terrible"

Suscríbete a nuestros canales

El actor mexicano Amedee Gerardo Ligarde Mayaudon, mejor conocido como Sebastián Ligarde, se encuentra de luto por la muerte de un familiar muy querido, que lo tiene devastado. El artista de 71 años informó en redes sociales que se trata de su hermano, quien murió tras un terrible accidente.

Duro adiós

El doloroso mensaje hizo despertar comentarios de condolencias para el querido y recordado villano de grandes telenovelas mexicanas como “Quinceañera”.

“Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de noviembre y fue recibido en brazos de nuestro papi el 17 de noviembre", escribió en una publicación de Instagram, junto a una imagen del fallecido.

Momentos vividos

En este sentido, expresó el enorme vacío que deja en su corazón la terrible pérdida de su hermano, a quien describió como una persona con un alma libre y llena de amor para todo su entorno.

“Él pudo dar el regalo de vida a seis pacientes en espera de órganos. Él seguirá vivo, gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido”, comentó.

Igualmente, destacó que su hermano murió a solo días de su cumpleaños número 64, por lo que el dolor es más grande e intenso.