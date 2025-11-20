Miss México, Fátima Bosch sufre accidente en Tailandia y se complica su participación

Suscríbete a nuestros canales

A solo horas de la noche final del Miss Universo 2025, Miss México, Fátima Bosch sufrió un pequeño accidente en su habitación, por lo que debe ser tratada antes que inicie la transmisión en vivi de la edición 74 del certamen de belleza.

Por medio de un Instagram Live, la mexicana informó que se clavó un vidrio en su pie mientras caminaba por la habitación de hotel, supuso que, se rompió algo y no vieron bien al momento de recoger los desechos.

Bosch retiró el vidrio de su pie, sin embargo, aclaró que las molestias persisten y debe acudir a los servicios médicos para retirar el restante. “Me duele mucho donde me lo clavé, creo que debe haber un pedacito por ahí”, dijo.

Sin duda este incidente compromete la participación de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025, si no logra apaciguar el dolor en pocas horas. Recordemos que, las misses deben desfilar por la pasarela con tacones que podrían causar mayores molestias a la candidata.

Fátima Bosch en el Miss Universo

Desde su llegada a Tailandia causó impresión por su belleza natural y dulzura que transmite en cada contacto con los fanáticos. Aunque su conflicto con Nawat Itsaragrisil durante la entrega de banda oficiales la puso en el ojo del huracán, continúo subiendo como la espuma.

Con una gran barra que gritará esta noche “México”, la tabasqueña podría colarse en el top 5 y seguir sumando puntos para llevar a su país la cuarta corona universal, sin embargo, no la tendrá fácil, pues otras máximas estarán sacando su artillería en la noche final del Miss Universo 2025.