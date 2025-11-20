El momento más viral del Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Sin duda este es una de las ediciones del Miss Universo más controversiales de la historia, que ha dejado momentos virales como el ocurrido durante la Gala de Trajes Típicos.

Este desfile es una muestra cultural del país que representa la candidata, en donde dejan plasmado sus tradiciones, costumbres e historia, en un traje representativo.

Miss Norway objeto de memes

Mientras las delegadas dejaban al descubierto su traje típico, uno en particular llamó la atención de la comunidad 2.0.

Miss Noruega usó un traje de pescado, causando el asombro de muchos, pero las risas de otros, en especial en redes sociales que no tardó en ser viral.

¿Cuándo es el Miss Universo 2025?

La cita pendiente es para el 20 de noviembre; desde Tailandia conoceremos a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, quien entregará la corona luego de un año.

Entre las favoritas destacan: Venezuela, Filipinas, India, Tailandia, Costa de Marfil, entre otras.