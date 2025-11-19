Otra candidata del Miss Universo 2025 se cayó en plena Gala Preliminar

Suscríbete a nuestros canales

Durante la espectacular gala de trajes típicos de Miss Universo 2025, la representante de Gran Bretaña, Dani Litimer, protagonizó un “bochornoso” momento durante su desfile.

La joven que presentó un traje inspirado en My Fair Laidy, se cayó en medio de su performance, un momento que compartió opiniones en redes sociales, pues, muchos aseguran que el tropiezo fue “estratégicamente calculado”.

¿Fue real la caída?

La representante británica desfiló con un traje inspirado en Eliza Doolittle, vistiendo un abrigo verde, un chal rojo, un sobrero y empujando un carrito de flores con el nombre “Covent Garden”.

En un giro durante su pasarela, Latimer tropezó, cayó de frente y dejó atónitos a los asistentes, así como al público en general. Pero si en ese momento muchos pensaron que era un error, ella decidió reaccionar ante lo sucedido.

Rápidamente se levantó y continuó su desfile, despojándose del abrigo y el sombrero para revelar un vestido blanco elegante y una tiara, como si hubiera ensayado ese momento para mostrar una transformación.

La gran revelación de la candidata

Minutos después del incidente, la modelo británica dejó un mensaje en sus historias de Instagram: “Espero que hayan disfrutado mi número”. Esa pista no pasó desapercibida y, poco después, su directora nacional, Paula Abbandonato, habló sobre la polémica caída.

“Por supuesto que debía caerse”, afirmó Abbandonato, lo que dejó claro que, la caída fue intencional. En sus palabras, el tropiezo representaba la evolución de Latimer, quien pasó de ser una chica de flores a una dama elegante.

En este sentido, la caída representó una “metáfora teatral” cuidadosamente diseñada para contar su historia personal, describiendo su crecimiento en el East End de Londres, superando adversidades.