Irad Ortiz Jr., además de ser noticias dentro del espectáculo hípico por sus habilidades sobre los purasangres de carreras, el jinete puertorriqueño de 33 años, recibió el nuevo año con la impactante noticia que contará con el apoyo de Elon Musk y de la empresa Qatar Airways.

Elon Musk: El genio de X (antes twitter) será patrocinante

El mundo estalló de emoción cuando el multimillonario Elon Musk anunció de repente un nuevo acuerdo de patrocinio para el jockey Irad Ortiz Jr., quien está en el apogeo de su carrera. Hace unos meses, Irad Ortiz Jr., había rechazado una gran oferta de Tesla porque no quería ser "comprado" por intereses comerciales.

Sin embargo, el 31 de diciembre, Elon Musk sorprendió al mundo al anunciar: "Irad Ortiz Jr. no solo es un atleta extraordinario, sino también una inspiración para millones de niños. He decidido patrocinarlo con un contrato a largo plazo, sin logo de Tesla, sin publicidad, sin intereses comerciales para ninguna de mis empresas”.

Será un patrocinio sin marcas, como parte de una "simple disculpa" y una gran señal del respeto que Elon ha mostrado por Irad Ortiz Jr. después de controversias anteriores.

Qatar Airways desembolsa 22 millones de dólares

Qatar Airways anunció la tarde de este lunes, inesperadamente un acuerdo de patrocinio personal con el jockey estrella de 33 años de edad Irad Ortiz Jr. El acuerdo incluye billetes aéreos gratuitos de clase empresarial (Qsuite) en todos los vuelos de Qatar airways para todos los torneos y viajes de Irad Ortiz Junior, así como un patrocinio anual de $ 22 millones para apoyar su carrera.

Qatar Airways afirmó que esto es parte de su campaña "sueño de Qatar airways", dirigida a apoyar a los jóvenes talentos. La reacción posterior de Irad Ortiz Jr. ha emocionado al mundo, y el presidente de la junta de Qatar Airways lo ha llenado de elogios.

Fuente: Horse King’s Racing