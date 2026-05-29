¡Hay jugada larga en La Rinconada! El ganador de la Condicional Especial y los fijos de la R23

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La reunión número 23, está pautada para este domingo 31 de mayo con un total de 13 competencias que incluyen la disputa de una Condicional Especial para hijos de sementales Venezolanos dentro del 5y6 nacional, el clarín sonará partir de la 1:00 de la tarde, en el recinto del hipódromo La Rinconada.

La Rinconada carreras en vivo: Ejemplares con Fuerza Dividendos

Pittaluga (USA) (2): Su debut ocurrió el pasado 29 de marzo con un meritorio tercer puesto en el óvalo de La Rinconada, donde sorteó tropiezos en la recta decisiva con la monta del aprendiz Samuel Yánez. Ahora, el compromiso pasa a la conducción de Jaime “El General” Lugo. En el tiro de 1.500 metros, luce con enorme superioridad para llevarse el triunfo.

Honey Time (1): Esta pupila de Juan Carlos García Mosqueda registra actuaciones previas muy destacadas ante dos ejemplares importados. Para esta oportunidad, el descargo de un kilo resultará clave. Con un brinco inicial efectivo, esta nieta de Taconeo posee la capacidad para desplegar un fuerte avance en los metros decisivos, tomar el control de la carrera y asegurar la primera victoria de su jinete en el óvalo de La Rinconada.

Gran Alabama: El desempeño en cancha avala a este ejemplar como la gran jugada de buen dividendo para la Condicional Especial, fijada en la quinta válida del 5y6 nacional. El jinete Jean Carlos Rodríguez mantiene el compromiso sobre el pensionado de Jorge Salvador. Luego de su meritorio tercer lugar en la Copa "Negresco", el caballo surge como un candidato de enorme fuerza en un lote equilibrado.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Este reporte resulta clave para los aficionados que buscan dividendos en las jugadas exóticas. Entre las opciones más atractivas destaca el caballo Verstappen (3), participante de la cuarta válida para el juego de las mayorías. Con la conducción del aprendiz Winder Véliz, el plan es claro: si el joven látigo cumple las instrucciones del entrenador, el caballo presentará una férrea pelea y tendrá argumentos sólidos para dar la batalla en todo momento.