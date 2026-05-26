La Rinconada despide el mes con 13 carreras y una Condicional Especial este domingo

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El ritmo del calendario hípico venezolano se mantiene constante y vibrante. La actividad no cesa en el principal escenario del país, y el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) utilizó sus plataformas digitales oficiales para dar a conocer la nómina de ejemplares inscritos que conformará la vigésima tercera reunión de la temporada.

Este atractivo programa de carreras se disputará el próximo domingo 31 de mayo en el majestuoso óvalo de Coche. La jornada ofrecerá un total de trece competencias en la arena caraqueña, una cifra que asegura una tarde de gran emoción y alta participación para la afición.

La Central de la Jornada: Una Condicional Especial: La Rinconada

Dentro de la programación, destaca la inclusión de una Condicional Especial, prueba que acaparará la atención de propietarios y aficionados en el hipódromo La Rinconada. Dicha competencia se disputará a la altura de la duodécima carrera, quinta válida del programa, con hora de partida a las 5:35 p.m.

Esta carrera especial está reservada para caballos nacionales de 4 y más años, hijos de sementales venezolanos (A excepcion de reclamo en Venezuela). Una nómina de ocho ejemplares se dará de la partida en recorrido de 1.500 metros con la presencia de: Gran Pepe, First Time, The Last Dance, Huracán Jesús, Vinicius Jr, Colossus, Gran Alabama y El Relámpago. La bolsa a repartir es de $42.240. en un recorrido de 1.500 metros.

La Recaudación a buen ritmo: Reunión 23

El sólido respaldo de la afición hípica se mantiene vigente semana tras semana. Si bien la jornada más reciente no alcanzó un nuevo monto récord, las cifras registradas resultan aceptables para el mercado actual. Existe una alta expectativa sobre la próxima reunión, en la cual se proyecta una recaudación superior a los Bs 497.672.880,00.

El Segundo Meeting de 2026 cumple su primer mes: La lucha por el liderato se intensifica

La temporada hípica en el óvalo de Coche alcanza un punto de inflexión. Este domingo, el segundo meeting de jinetes y entrenadores arriba a su quinta jornada oficial, lo cual marca el primer mes de actividades de este ciclo. Tras cuatro semanas de intensa competencia, las estadísticas reflejan una paridad absoluta y una batalla indetenible por los puestos de honor en cada renglón profesional.

Jhonathan Aray: Firme en la cima de los fustas

En el departamento de los conductores de purasangres, Jhonathan Aray se consolida como la figura principal de este inicio de reunión. Con un total de seis victorias, el jinete mantiene un ritmo ganador que le otorga, hasta el momento, una ventaja de dos triunfos sobre sus perseguidores más cercanos.

La consistencia de Aray en la toma de decisiones sobre la pista le permite liderar un grupo donde la efectividad resulta clave para sostener la diferencia frente a una generación de relevo que presiona en cada compromiso.

Gabriel Márquez: Dominio absoluto entre los preparadores

Por otra parte, el panorama en el entrenamiento ofrece un escenario de mayor holgura. Gabriel Márquez lidera la estadística de preparadores con notable facilidad, gracias a un registro de siete triunfos acumulados en apenas cuatro fechas.

Márquez demuestra un alto grado de eficiencia en la presentación de sus ejemplares, lo cual lo sitúa como el profesional a batir en este segundo tercio del año. El preparador aventaja a sus colegas no solo en cantidad de fotos, sino en la condición física que exhiben sus pupilos en cada una de las distancias programadas.

Expectativa para la quinta fecha

La reunión de este domingo promete emociones de alto calibre, pues los líderes actuales buscarán ampliar su margen de seguridad, mientras que sus rivales directos intentarán recortar distancias en una cartelera que luce equilibrada. La afición hípica centra su atención en estas estadísticas, las cuales definen el rumbo de los campeonatos cortos en la capital venezolana.