Boletín oficial: Conoce los dividendos del 5y6 de este domingo en La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo 24 de mayo, la realización de la vigésima segunda reunión de carreras de la temporada 2026, con una programación de 13 competencias, entre ellas se corrió el VI Clásico Juan Arias (GI) con victoria para el importado Ekati King (USA).

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 497.672.880,00, de los cuales Bs. 69.674.203,20 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 268.743.355,20.

La Rinconada: Dividendos ganadores 5Y6 Nacional R22

La primera de las válidas del 5y6 de este domingo, El Abusador, fue el triunfador presentado por Fernando Parilli Tota y la monta de Arnaldo Chirinos, el cual dejó un dividendo de 253.13 a ganador y para la distancia de 1.200 metros dejó un tiempo de 73.1.

Luego, el turno fue Maximus Fortune ganador de la segunda válida, con la conducción de Francisco Quevedo, y presentado por Vincenzo Di Luca, con tiempo de 74.2 para 1.200 metros y un dividendo de 911,31 a ganador.

La tercera de las válidas sería para el cuatroañero Sucro, con la monta de Jaime Lujo Jr., y entrenado por Fernando Parilli Tota, el cual logró un tiempo de 82.1 en 1.300 metros, y generar un pago de 232,65 a ganador.

Seguidamente, en la cuarta válida, el ganador fue Time Report, montado por Winder Véliz y preparado por Ismael Martínez para los colores del Stud "San Manuelito II", por lo que dejó crono de 80.4, para la distancia de 1.300 metros, y abonó Bs. 811,12 por concepto de ganador, mientras que en la quinta del 5y6, la importada Hayes Bay (USA) fue la vencedora bajo la preparación de Humberto Correia y con el látigo Jaime Lugo sobre los estribos. Dejó un tiempo de 100.4 para la milla y abonó 118,37 a ganador.

El cierre de la jornada deparó en Waya Waya. La corredora impuso sus condiciones en la última competencia del programa (la carrera de los acumulados) gracias a la yunta conformada por el jinete Félix Márquez y el entrenador Abraham Campos. Su dividendo en taquilla fue de Bs 252,02.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 22 La Rinconada

Con estos ejemplares, los cuadros ganadores con cinco fueron un total de 19342 tickets ganadores, los cuales se llevan cada uno Bs. 3.566,20, y los cuadros con los seis de la fama, fueron 1814 tickets ganadores, con un premio de Bs 146.670,82, lo que equivale de acuerdo al cambio oficial, la cantidad de $276,48.