La Rinconada abre sus puertas: El Clásico "Juan Arias" (GI) es el plato fuerte de la reunión 22

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El óvalo de Coche abrirá sus puertas este domingo 24 de mayo para la celebración de la vigésima segunda reunión del año que trae consigo un programa de 13 carreras. Esta jornada, correspondiente al segundo ciclo de competencias de 2026, presenta una programación de alto nivel técnico donde destaca la sexta edición del Clásico "Juan Arias" (Grado I) como el evento central de la tarde.

La prueba de mayor jerarquía rinde tributo al recordado entrenador venezolano, ganador del Kentucky Derby con el ejemplar Cañonero II en 1971. En esta ocasión, los purasangres inscritos medirán fuerzas en un recorrido de 1.600 metros, una distancia que exige tanto velocidad inicial como resistencia para el tramo final frente a las tribunas. El Clásico "Juan Arias" (GI) se consolida cada temporada como una cita obligatoria para los ejemplares nacionales e importados de mayor élite en el país.

Cronograma de la jornada y el 5y6 Nacional

La jornada también mantiene el foco sobre el juego de las mayorías, el 5y6 nacional que se activará desde la octava carrera, busca dar continuidad a las cifras récord en recaudación y dividendos de la última semana. Los profesionales de la fusta y el entrenamiento afinan los detalles finales para cumplir con las exigencias de esta reunión 22, la cual promete cambios significativos en las estadísticas generales del Hipódromo La Rinconada.

Ejemplares Inscritos: Reunión 22 Carreras en Vivo

A la altura de la séptima prueba del domingo, se correrá la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI), para ejemplares nacionales e importados de 4 y más años, en recorrido de 1.600 metros, donde han sido anotados seis caballos y una yegua:

1)Ekati King (USA).

2)Lured Away (USA).

3)Magicshadow (USA).

4)Astuto.

5)Gran Yaco (USA).

6)Steady (CHI).

7)Tuco Salamanca (ARG).

Rivalidades en el segundo meeting: Fecha cuatro Jinetes

La presente jornada hípica marca la continuidad del segundo ciclo de competencias de la temporada 2026. La lucha por las estadísticas entre los profesionales del látigo y el entrenamiento se mantiene en un punto máximo de tensión. En el renglón de los jinetes, la cima presenta un triple empate que vaticina un cierre de infarto, mientras que Gabriel Márquez asume el liderato entre los preparadores con una ventaja mínima sobre sus perseguidores.