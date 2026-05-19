A dos décadas del adiós al maestro de maestros: El legado eterno de Millard Ziadie

Suscríbete a nuestros canales

La historia del hipismo venezolano posee un nombre propio que evoca excelencia, disciplina y un dominio absoluto de la ciencia del entrenamiento: Millard Faris Ziadie. Este 19 de mayo, la comunidad hípica nacional conmemora un aniversario más de la partida física de quien, para una inmensa mayoría de expertos y aficionados, ostenta el título del mejor preparador de purasangres en cualquier época de nuestro turf.

De Jamaica al corazón del pueblo venezolano

Nacido en Kingston, Jamaica, un 25 de diciembre, Ziadie trajo consigo una herencia de hípica pura. Bajo la tutela de su padre, también entrenador en suelo antillano, adquirió los fundamentos técnicos que luego perfeccionó con un estilo personalísimo. Su llegada a Venezuela en 1950 no fue un evento más; representó el inicio de una transformación en la forma de entender la preparación diaria del caballo de carreras.

Su debut victorioso ocurrió en 1951, y desde ese momento, su ascenso resultó imparable. A lo largo de las décadas de los 50, 60, 70 y 80, los ejemplares bajo su cuido fueron protagonistas indiscutibles tanto en el desaparecido óvalo de El Paraíso como en el majestuoso Hipódromo La Rinconada. Su apodo, "El Musiú", se convirtió en sinónimo de éxito en las taquillas y de seguridad para los propietarios que buscaban la gloria clásica.

La gesta de las 3.000 victorias: Venezuela

El 29 de octubre de 1988, el hipismo venezolano fue testigo de una hazaña inédita. Ziadie se convirtió en el primer profesional en alcanzar la cifra de 3.000 victorias en el país. El triunfo llegó por intermedio de la yegua Rivial, en una tarde que quedó grabada como el cenit de una trayectoria dedicada al trabajo constante. Al cierre de su hoja de vida profesional, el registro final se detuvo en 3.076 fotos ganadoras, una marca que solo el preparador Antonio Sano logró superar años después.

Además de su volumen de triunfos, su palmarés incluye diez campeonatos por estadística, una prueba fehaciente de su regularidad y capacidad para mantener estable un patio de caballada de alta competencia.

Un desfile de leyendas: El templo de Gelinotte

Hablar de Millard Ziadie implica repasar la historia de los grandes campeones de Venezuela. Bajo su mano experta corrieron caballos de la talla de:

Senegal: El imponente corredor que marcó una época.

Paunero: Ídolo de las multitudes.

Debonair Prince, Tessa, El Tamao y Petare: Nombres que llenaron páginas doradas en la prensa deportiva.

Sin embargo, en el altar personal de "El Musiú", un nombre brilló con una intensidad distinta: Gelinotte. La extraordinaria zaina, dueña de una voluntad inquebrantable, fue para Ziadie el ejemplar perfecto. En una histórica entrevista concedida al programa Monitor Hípico, el entrenador sentenció una frase que aún hoy repiten los historiadores: "Corría todo el día y toda la noche". La relación entre el estratega y la campeona simbolizó la unión ideal entre el talento animal y la pericia humana.

Legado y docencia en el establo

Ziadie no solo destacó por sus logros en la pista, sino también por su capacidad para formar relevos. Su establo funcionó como una universidad práctica donde el orden, la puntualidad y el conocimiento de la anatomía equina eran pilares fundamentales. De esa estirpe de profesionales, Antonio Bellardi destaca como el último gran baluarte que se mantiene en plena actividad, fiel reflejo de la metodología y el rigor que Ziadie impuso en su cuadra.

Aquel 19 de mayo de 2004, el hipismo lloró la pérdida de un ídolo, pero el tiempo se encargó de agigantar su mito. Millard Ziadie no solo fue un preparador de caballos; fue un arquitecto de ilusiones para un pueblo que encontraba en sus triunfos una razón para celebrar cada domingo. Su memoria permanece viva en cada partida, en cada entrada a la recta final y en el respeto eterno de una afición que jamás olvidará al gran "Musiú".