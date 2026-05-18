Reencuentro en la pista: Viejo conocido del espectáculo hípico reapareció en La Rinconada

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La pasión por el deporte de los reyes inundó nuevamente el principal óvalo del país durante la celebración de la reunión número 21 de la temporada. El Hipódromo Internacional La Rinconada presentó una cartelera de 12 competencias de alta factura, cuya programación incluyó una prueba selectiva de gran relevancia. El evento contó con la presencia de Gustavo "El Monstruo" Ávila, figura emblemática de nuestra hípica, quien recibió un merecido homenaje en las instalaciones que fueron escenario de sus más grandes hazañas.

Foto: José Antonio Aray

El éxito de la jornada también se reflejó en las taquillas del 5y6 nacional. El sistema de apuestas preferido por los venezolanos mantuvo su racha ascendente y alcanzó una recaudación total de Bs. 515.392.920,00. Esta cifra representa el pri0mer monto récord del mes de mayo y confirma el respaldo absoluto de la afición hacia el pool, motor principal de la economía hípica actual.

Gran Manuel domina el inicio de la jornada: La Rinconada

La acción en la pista comenzó con una nota especial desde la primera carrera del programa. Una nómina de seis potros nacionales e importados de dos años, todos en condición de debutantes o no ganadores, midió fuerzas en una distancia corta. La victoria correspondió al castaño importado Gran Manuel (USA), ejemplar que mostró solvencia bajo la conducción del jinete Yoelbis González y la preparación del entrenador Ismael Martínez.

El regreso de una chaquetilla histórica: "Paula C"

Uno de los momentos de mayor emotividad para los conocedores del turf ocurrió en la misma prueba de apertura. Tras una ausencia prolongada, el inversionista de gran tradición José Gregorio Castro reapareció en la escena hípica con los colores de la divisa "Paula C". Esta chaquetilla, ampliamente reconocida por la fanaticada gracias a las hazañas de campeones inmortales como Bambera y Taconeo, volvió al recinto de ganadores de forma simbólica.

(BAMBERA)

(TACONEO)

El encargado de portar estos colores fue el potro debutante Furor Noble, un pupilo del entrenador Gabriel Márquez. El ejemplar cumplió con una actuación destacada y escoltó al ganador en el segundo lugar, un resultado que marca un retorno prometedor para uno de los studs más exitosos en la historia de la hípica venezolana. La presencia de estos nombres y colores en la pista añade un valor histórico invaluable a la actual temporada en el óvalo de Coche.