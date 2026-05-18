Poderes igualados: El segundo meeting de jinetes registra un triple empate por el liderato en La Rinconada

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La tarde del domingo 17 de mayo del 2026 se realizó en el hipódromo La Rinconada, la reunión hípica número 21 del segundo meeting del año con una programación de 12 carreras donde se disputó una nueva prueba selectiva que se convirtió en victoria para Princesa Fina y la presencia del juego del 5y6 nacional se hizo sentir en esta ocasión desde la séptima competencia dominical.

La Rinconada: Empate en la tabla del segundo meeting en victorias

Los jockeys Jaime Lugo, Felix Velásquez, Yoelbis Gonzáles y Robert Capriles sobresalieron en la jornada al conseguir cada uno, par de victorias en sus compromisos personales, mientras que el entrenador Riccardo D'Angelo fue el único que logró duplicar en la jornada dominical entre sus colegas para sobresalir en el óvalo de Coche en la reciente programación.

La actualidad hípica va más allá de la pista. Tras una jornada de gala selectiva donde la vencedora Princesa Fina se convierte en la nueva reina de La Rinconada, el 5y6 nacional se convirtió en el gran protagonista con una recaudación récord de Bs. 515.392.920,00. Este logro evidencia la confianza y la pasión de la fanaticada por sus carreras. Con estos resultados, La Rinconada se afianza como un pilar de identidad y tradición, mientras aporta un nuevo capítulo dorado al relato deportivo del país.

Félix Velásquez: Reunión 21 La Rinconada

La tarde dominical en el óvalo de Coche resultó favorable para los protagonistas de la estadística, en una jornada donde el sol acompañó el desempeño de los fustas más efectivos. Félix Velásquez ratificó su excelente momento profesional tras conseguir un doblete de victorias que sumó a su récord personal. Sus visitas al recinto de ganadores llegaron por intermedio de los ejemplares Hatshepsut y Marakovits, triunfos que inyectan presión a la tabla de posiciones.

Por otro lado, el colíder del certamen, Yoelbis González, también cumplió con las expectativas de la afición. González logró el éxito con los importados Gran Manuel (USA) y Coach Sessa (USA), triunfos que le permitieron "tomarse la foto" y mantenerse firme en la disputa por el primer lugar.

En contraste, la suerte fue esquiva para Jhonathan Aray. Pese a las expectativas sobre sus compromisos, el jinete no logró concretar victorias en ninguna de las tres montas que realizó durante la vigésima primera reunión de la temporada.

Tabla de posiciones: Reunión 21 Fecha tres del Segundo Meeting