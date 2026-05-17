Princesa Fina confirma que es la reina de La Rinconada al ganar el Clásico Gustavo Ávila GI

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La reunión número 21 de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada ha visto este domingo realizar todas sus pruebas no válidas al realizarse la edición 23 del Clásico Gustavo Ávila GI para yeguas maduras nacionales o importadas de cuatro y más años en recorrido de 1.600 metros, como previa al inicio del juego del 5y6 nacional.

La Rinconada: Princesa Fina galopa en el Clásico Gustavo Ávila G1

La cuatroañera Princesa Fina con la presentación del joven entrenador Humberto Jr. y la monta de Robert Capriles, confirma este domingo es la reina actual en el principal óvalo del país, al ganar la edición 23 del Clásico Gustavo Ávila GI y llegar a su séptima victoria de manera consecutiva y la quinta en la presente temporada y cuarta ante las hembras, y luego de haber derrotado a los machos hace dos semanas en la Copa Negresco.

Aunque partió segunda o tercera, detrás de la chilena Like a Star, con el aprendiz Samuel Yanez, los parciales de la carrera fueron de 24,2 en los primeros 400 metros, 46,3 en la primera media milla, y los 1.200 metros en 71,3 para culminar la competencia con un tiempo oficial de 98,4 y generar un pagó mínimo de 117,60 a ganador y 110,00 el place.

Para la hija del campeón purasangre y semental King Seraf en la matrona Queen Love por Great Hunter es su quinta victoria en igual cantidad de presentaciones en el año y la novena en 16 actuaciones en total además de llegar a siete triunfos consecutivos y su segundo clásico de grado I, luego de haber ganado el pasado mes de diciembre, la primera edición del Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez GI en 1.800 metros.

La criolla fue escoltada por la chilena Like a Star, Tale of May (USA) fue tercera, Above the Sky (USA)Y Nikitis (USA).