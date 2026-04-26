Corazón de campeona: Princesa Fina derrota a los machos y se consagra en la Copa Negresco

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El hipódromo La Rinconada vibró este domingo 26 de abril con la disputa de la primera Copa Negresco, prueba central de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional de la reunión 18, la cual reunió a 10 ejemplares de 4 y más años para la distancia de 1.400 metros más una bolsa de premio de 78.000 dólares a repartir.

La selectiva es un merecido homenaje a uno de los purasangres más emblemáticos de la historia hípica venezolana, y campeón en distancias de alientos.

La Rinconada: Princesa Fina Victoria Copa Negresco La Rinconada Datos Hípicos

La yegua castaña Princesa Fina (número 10) fue la ganadora de la copa, con la monta de Robert Capriles y entrenada por Humberto Correía Jr., que desde el momento de la partida se vino en velocidad y cerca de los punteros El Relámpago y Colossus con parciales de 24,4 para 400 y 48,1 los 800 metros.

En la recta final Princesa Fina se vino a dominar la carrera y así se mantuvo firme hasta cruzar al espejo con total comodidad.

El resto de los parciales fueron: 71,4 para 1.200 metros y 84,2 para el recorrido de los 1.400 metros.

Con esta victoria, la pupila de Correia Jr., suma su cuarta victoria de forma consecutiva en lo que de esta temporada mientras que el dividendo fue 185,29 a ganador.

El resto de los competidores en ocupar la pizarra fueron: El Relámpago (segundo), Gran Alabama (tercero), Colossus (cuarto) y The Last Dance (quinto).

La ganadora es una hija de King Seraf en Queen Love, nacida y criada en el Haras La Orlyana, reapareció luego de 42 días sin correr y se perfiló como la primera favorita para Gaceta Hípica.