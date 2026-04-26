Hipismo venezolano: El mensaje del Presidente del INH tras celebrar el Clásico Internacional Presidenta de la República

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Este sábado 25 de abril se disputó la edición número 105 del Clásico Internacional Presidenta de la República (GI), en distancia de 2.400 metros, a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional de la reunión 17, cuyo ganador fue el ejemplar importado Preposition conducido por el jinete argentino Juan Pablo Paoloni y entrenado por Humberto Correia para el Stud Los Audaces.

Julio León Heredia: Presidente INH Declaraciones Próximos Eventos La Rinconada

Culminada la prueba de Grado 1, uno de los conductores del programa televisivo Gaceta Hípica Juan José Reyes, entrevistó al nuevo Presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), señor Julio León Heredía quien ofreció sus impresiones acerca de lo que fue el desarrollo de esta importante selectiva de Grado.

“Por primera vez en la historia celebramos el Clásico Presidenta de la República, tradicionalmente Presidente. Es el clásico más longevo y es un referente para el mundo hípico por su tipo de categoría 1 que tiene”.

En cuanto a los próximos eventos a celebrarse y establecido en el calendario hípico de este año en el óvalo caraqueño, Heredia agregó lo siguiente: “Todo está planificado, vamos a revisar y vamos a fortalecer. Próximamente vamos a reunirnos con todos los sectores y es muy importante hacer esta invitación que quiero señalar. Las puertas del despacho de la presidenta están abiertas para recibir todos los elementos que se pueda permitir y fortalecer el hipismo en Venezuela”.

Asimismo, el ente rector del hipismo nacional destacó que la producción de ejemplares en el país será el eje central de su gestión: “Tenemos que hablar nuestros Haras y tenemos que ver en cómo lograr una mayor inversión”.

Para finalizar Heredia subrayó que la consolidación y movilidad de la familia hípica de Venezuela serán las claves para el éxito: “Vamos a colocar el hipismo venezolano en lo mejor del mundo entero”.