¡Tango y gloria! Paoloni y Preposition ejecutan una danza perfecta en el Clásico Internacional Presidenta de la República (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 25 de abril se disputó la edición 105 del Clásico Internacional Presidenta de la República (GI), a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional de la reunión 17 en el hipódromo La Rinconada, reservada para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, en distancia de 2.400 metros más la bolsa del premio a repartir de 195.000 dólares.

La Rinconada: Clásico Internacional Presidenta de La República

En una demostración de resistencia y clase, el ejemplar importado Preposition (USA) se adjudicó la victoria en la selectiva más antigua del calendario hípico. Bajo la conducción magistral del jinete profesional argentino Juan Pablo Paoloni, el defensor del Stud Los Audaces ratificó su estatus de purasangre de élite presentado por Humberto Correia.

La carrera resultó un desafío táctico con los siguientes parciales: los 400 en 26.1, los 800 metros en 49, los 1.200 metros en 74.2, la milla en 99.1, los 2.000 metros: 125.1 y el tiempo final fue de 151.2 para los 2.400 metros del recorrido. El cuatroañero abonó un dividendo de Bs. 262,35 a ganador y Bs. 263,63 el placé.

Con este lauro, el hijo de Tapit en Modify por Candy Ride suma su quinto triunfo de forma consecutiva en 12 presentaciones, una efectividad que lo consolida como una de las ejemplares más valiosos de la presente temporada en la arena caraqueña.

El resto de los participantes en ocupar la pizarra fueron:

Lured Away (USA): Segundo. Toro Salvaje (USA):Tercero. Gran Yaco (USA): Cuarto. Arcano: Completó el marcador oficial.

Esta victoria otorga un nuevo trofeo de máximo nivel a la vitrina de esta yunta Juan Pablo Paoloni / Humberto Correia aunque todavía no se sabe pero, se presume que la próxima participación de Preposition sería en el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) a disputarse el mes de octubre de este año.