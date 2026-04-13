Expectativa en La Rinconada: Se confirma el día y la hora del Clásico Presidenta de la República (GI)

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó el listado oficial de ejemplares inscritos para la próxima actividad en La Rinconada, el principal óvalo del país. Tras el entusiasmo habitual de la programación de abril, el tercer domingo del mes promete un espectáculo de jerarquía con una cartelera centrada en dos eventos de corte selectivo.

Suspensión por ataque cibernético

Sin embargo, la jornada prevista para el domingo 19 de abril sufrió una suspensión definitiva. La causa fue un ataque cibernético contra los servidores principales de apuestas, hecho que impidió la recaudación de la jugada tal y como fue anunciado oportunamente por las autoridades la tarde de ayer.

Nueva fecha y atractivo especial: La Rinconada

Tras los incidentes reportados, las autoridades hípicas confirmaron la tarde de este lunes 20 de abril la reprogramación de la reunión 17. El espectáculo en el óvalo de Coche retornará el sábado 25 de abril; la primera competencia del programa tiene su hora de partida fijada para las 1:00 p. m.

Esta jornada mantiene como eje central el atractivo del 5y6 nacional y reviste una importancia estratégica, pues marca el cierre oficial del Primer Meeting de la temporada. En esta fecha se definirán los campeonatos de jinetes y entrenadores, lo que añade una alta dosis de competitividad a cada prueba.

En esta oportunidad, el "juego de las mayorías" servirá de marco para la disputa de dos competencias de Grado. Dicho factor eleva la exigencia técnica de la cartelera y garantiza, a su vez, un sólido volumen de jugada en las taquillas del Hipódromo La Rinconada.

Reprogramación de Carreras: Reunión 17 La Rinconada

El evento más destacado de la tarde el CV Clásico internacional Presidenta de la República (GI) se disputará en la décima carrera, quinta válida del 5y6 nacional hora de salida 4:20 pm. Esta carrera especial reunirá a ejemplares de gran calidad por un premio a repartir de $195.000, lo que promete una competencia intensa y emocionante para los aficionados al hipismo.

La expectativa crece entre los seguidores, quienes aguardan ansiosos ver a sus favoritos en acción y disfrutar de un espectáculo que combina adrenalina y pasión.

Con un ambiente vibrante y lleno de energía, esta jornada se perfila como una de las más esperadas del mes. Los asistentes podrán disfrutar no solo de las carreras, sino también de la camaradería y el entusiasmo que caracteriza a los eventos hípicos en el país.

Participantes: La Rinconada Carreras en vivo Datos Hípicos

Aquí los maduros que serán parte del recorrido de 2.400 metros:

Nro. Ejemplar Jinete Peso Entrenador P.P 1 Lured Away (USA) Jaime Lugo 58 Fernando Parilli Araujo 4 2 Luigino Winder Véliz 55 Gabriel Márquez 5 3 Rey Saturno Yonkleiver Díaz 54 Luis Martín 6 4 Preposition (USA) Juan Pablo Paoloni 58 Humberto Correia 7 5 Khoolzan (USA) Johan Aranguren 58 Gabriel Márquez 8 6 Toro Salvaje (USA) Jhonathan Aray 58 Gabriel Márquez 9 7 Arcano Jean Carlos Rodríguez 55 Jefferson Rivas 10 8 Gran Yaco (USA) Yoelbis González 58 Noel Kucich 11

Los caballos más ganadores: Solo dos ejemplares ejemplares han podido ganar esta prueba en tres ocasiones.