Edición CV del Clásico Presidente de la República: La cita más antigua del turf nacional busca un nuevo campeón

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El óvalo de Coche se prepara para una de las jornadas más trascendentales del calendario hípico venezolano. Este domingo 19 de abril, el Hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas para la reunión 17 del primer ciclo de la temporada 2025, un evento que promete emociones de alto nivel con una agenda de once competencias, entre las cuales destaca la edición número 105 del Clásico Internacional Presidente de la República (Grado I).

El Clásico "Blondy" 2.100 metros Yeguas: La Rinconada

Previo a la disputa del evento central, la afición disfrutará del Clásico "Blondy" (GIII) , pautado para la novena competencia de la tarde. En esta oportunidad, nueve yeguas de cuatro y más años, tanto nacionales como importadas, buscarán el éxito en un recorrido de 2.100 metros. Esta prueba selectiva garantiza un espectáculo de resistencia y estrategia antes de que las yeguas tomen el protagonismo en el recorrido.

Presidente de La República: La Rinconada R17 5y6 nacional

La prueba de mayor antigüedad del turf venezolano se disputará a la altura de la decima carrera, quinta válida del programa. Con una hora de partida fijada para las 5:10 p.m., ocho ejemplares maduros se medirán en la extenuante distancia de 2.400 metros. Además de la gloria deportiva, esta edición cuenta con un atractivo adicional: un premio especial de $192.500, una cifra que eleva la competitividad y el prestigio de este evento, considerado el más antiguo del país.

La historia de este clásico evoca nombres inmortales. Es imposible olvidar la hegemonía impuesta por el legendario jinete Juan Vicente Tovar, quien inscribió su nombre en el historial de esta prueba en nueve ocasiones. Su dominio comenzó en 1980 con Guadamil y continuó con ídolos de la pista como Eminente, Golden Arrow, el bicampeón Ristre, Winton, Don Fabián, Colonial y Astur.

En la edición anterior, la victoria recayó sobre el purasangre Li Tre Fratelli. Bajo la conducción de Jhonathan Aray y la preparación de Luis Peraza, el ejemplar detuvo los cronómetros en un tiempo oficial de 154.3 segundos para el recorrido de fondo, una marca que servirá de referencia para los aspirantes de este año.

Recta final de la estadística: Meeting Jinetes y Entrenadores

La importancia de esta reunión trasciende las pruebas selectivas, ya que el primer meeting de la temporada se aproxima a su conclusión definitiva. Con solo dos domingos restantes en el calendario de este ciclo, la lucha por los lideratos individuales está al rojo vivo.

En el renglón de los jinetes, el aprendiz Oliver Medina se mantiene al frente con un acumulado de 20 triunfos, pero siente la presión de Robert Capriles, quien le sigue de cerca con 18 fotos. Por su parte, el departamento de entrenadores presenta un empate técnico que añade tensión a cada carrera: Riccardo D’Angelo y Humberto Correia comparten el primer lugar con 16 victorias cada uno, lo que convierte cada victoria de esta semana en una pieza clave para asegurar el campeonato.