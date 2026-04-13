Murió el Ingeniero Francisco Lara García: El hombre detrás de la gloria del Stud Otacito

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La comunidad hípica venezolana recibe con profundo pesar la noticia del fallecimiento del Ingeniero Francisco Lara García, una figura cuya trayectoria dejó una huella imborrable en el deporte de los reyes. La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial en la red social X del criador Javier Farache, quien compartió la sensible pérdida de este exitoso y respetado propietario.

Lara García es recordado por su impecable labor al frente del Stud Otacito, una de las divisas más emblemáticas y ganadoras del turf nacional. Su visión y pasión por los purasangres le permitieron conformar una cuadra de primer nivel, bajo la cual desfilaron ejemplares que marcaron una época de gloria en los principales óvalos del país.

Un legado de campeones: Propietario Stud La Rinconada Valencia

La chaquetilla del Stud Otacito fue sinónimo de triunfo y clase durante décadas. Entre los ejemplares más destacados bajo su tutela figuran nombres que aún resuenan en la memoria de los aficionados:

Only Classic: Un corredor de una calidad excepcional que brindó satisfacciones memorables a su equipo.

Mister Classic: Ejemplar de notable fuerza y consistencia en la pista.

Golden Classic: Otra pieza clave en la constelación de estrellas que el ingeniero logró consolidar.

Estos purasangres, junto a muchos otros, no solo llenaron las vitrinas de trofeos, sino que elevaron el estándar de la cría y la competencia en Venezuela, gracias a la inversión y el compromiso constante de Lara García con la industria.

Despedida a un hípico ejemplar

Más allá de los triunfos en el recinto de ganadores, el Ingeniero Francisco Lara García se distinguió por su ética, su caballerosidad y su amor incondicional por la actividad hípica. Su partida deja un vacío difícil de llenar en los establos y en las tribunas del Hipódromo La Rinconada, donde siempre se le reconoció como un hombre de gran conocimiento y respeto.

La redacción de Meridiano Web se une al duelo que embarga a sus familiares, amigos y a toda la familia hípica nacional ante la pérdida de este baluarte del hipismo venezolano. Su legado, plasmado en la historia de sus grandes campeones, permanecerá vigente en el tiempo. Paz a su alma.