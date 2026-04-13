Esto fue lo que informó el jockey del importado Ekati King a los comisarios de La Rinconada

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Las carreras hípicas de este domingo en el hipódromo La Rinconadas cumplieron con una programación de 13 competencias a partir de la 1:00 de la tarde con la disputa de tres pruebas selectivas en el ciclo de las no válidas y una dentro del 5y6 nacional que en esta ocasión se activó desde la octava carrera.

La Rinconada: Informe del jockey de Ekati King a los comisarios

La séptima prueba de la tarde dominical se llevó a cabo XV Clásico “Federico Carmona Perera” (GII), reservada para ejemplares nacionales o importados de cuatro y más años, en una distancia de 1.400 metros, donde la victoria fue para el ejemplar Magicshadow (Usa) también del entrenador Gabriel Márquez con la monta del jockey profesional Robert Carpriles con un tiempo de 84.4 y generó un dividendo de Bs 304,43 a ganador.

En dicha competencia, otro de los favoritos de la prueba antes que se realizará, era el importado Ekati King, otro pensionado de Marquez y la monta de Johan Aranguren del Stud “Don Rafael”, el cual llegaba con dos victorias consecutivas para la carrera.

Dicho ejemplar terminaría la prueba en el tercer lugar, detrás del ganador antes mencionado y de Special Element (Usa), conducido por Jhonathan Aray. Luego de finalizada la carrera, el jockey Aranguren se comunicó con los comisarios en la pista del INH y dio a conocer la siguiente información.

INFORMES: El jinete JOHAN ARANGUREN del ejemplar EKATI KING (USA) Nº07, informó que su conducido, al momento de darse la partida se fue de mano.

Así lo da conocer la Junta de Comisarios del INH en la hoja de resoluciones de la reunión número 16 celebrada este domingo 12 de abril.

Futuros Compromisos: La Rinconada Carreras Caballo

El esfuerzo de entrenadores y jinetes en la ruta hacia el triunfo es evidente, aunque los imponderables de carrera resultan, en ocasiones, inevitables. Pese a la derrota frente a un digno rival, el futuro de Ekati King luce prometedor. La clase del ejemplar se mantiene intacta y encontrará en los próximos compromisos la oportunidad ideal para su reivindicación.