Oliver Medina contiene arremetida de Robert Capriles en la estadística del primer meeting

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El primer meeting de la temporada hípica nacional le quedan dos semanas de acción con la realización de la semana 16 que se cumplió la tarde de este domingo 12 de abril donde se corrieron 13 competencias, y cuatro de ellas fueron clásicos de grado con la tradicional presencial del juego nacional del 5y6 desde la octava prueba dominical.

La Rinconada: Oliver Medina sigue como líder del meeting de jinetes

El jinete aprendiz Oliver Medina y el profesional de la fusta Robert Capriles fueron los látigos más destacados de la reunión 16, al conseguir cada uno tres victorias a sus cuentas personales. Medina comenzó a sumar a partir de la sexta no válida en el marco del Clásico Juan Vicente Tovar con el purasangre Pontevecchio del entrenador Germán Rojas en un tiempo oficial de 99’1 en la milla con un pago de 634,62 a ganador.

Luego, en la quinta válida de la tarde dominical en una competencia de 1.400 metros, Medina ganaría con Deep Attack, del entrenador Fernando Parilli Araujo en un tiempo de 87 exactos para pagar un dividendo de 236,58 a ganador.

Por último, en la sexta y última prueba, el aprendiz de jinete completaría su Hat trick con la yegua Furia, del entrenador Juan Carlos García Mosquera en un tiempo de 86’3 en 1,400 metros y pagó 811,80 a ganador.

Por su parte, el múltiple campeón de meetings, Robert Capriles sumó gracias a el purasangre Astuto en la cuarta no válida en dupla con Humberto Correia con un tiempo de 79’1 en 1.300 metros, luego en el Clásico Federico Carmona Perera, se tomaría la foto con el importado Magicshadow del trainer Gabriel Márquez y cerraría en el Clásico Peggy Azqueta GIII con la yegua Kleobule, pensionada de Luis Peraza.

Estadística de jinetes del primer meeting: