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Oliver Medina mantiene el líderato del meeting una semana más en La Rinconada

La campaña finaliza el último fin de semana del mes de abril del 2026

Por

Saúl García
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 01:28 pm
Oliver Medina mantiene el líderato del meeting una semana más en La Rinconada
José Aray
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El Domingo de Gloria del 5 de abril tuvo una programación en el hipódromo La Rinconada de 13 carreras en el marco de la reunión hípica número 15 del primer meeting sin pruebas selectivas donde el jinete aprendiz Winder Veliz y el argentino Juan Pablo Paoloni fueron los más destacados con dos victorias cada uno.

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El jinete aprendiz Oliver Medina logró sumar una victoria más a su cuenta mediante el ejemplar The Last Dance en recorrido de 1.400 metros con un tiempo oficial de 87’1 en dupla con el entrenador Jorge Salvador con un dividendo de 132.97 a ganador.

Con su victoria, El aprendiz de jinete llega a 17 victorias a su cuenta personal en el primer meeting para mantenerse en la cima de la clasificación de los jockeys con más victorias luego de 15 reuniones realizadas.

En el segundo lugar se mantiene el jockey profesional Rober Capriles, quien se quedó con la victoria en la sexta carrera de la programación dominical mediante la yegua Gemma Nascosta, presentada por el entrenador Deibis Guevara en una distancia de 1.200 metros con un tiempo oficial de 74’2 para generar un dividendo de 254.50 a ganador.

Capriles con su triunfo, llega a 15 fotografías en su cuenta personal y se coloca a dos del aprendiz Medina, quien va como líder. Por su parte, en el tercer puesto se mantiene el jockey profesional Jhonathan Aray con 14 victorias.

Líderes del primer meeting en La Rinconada

  • Oliver Medina: 17 victorias.
  • Rober Capriles: 15 victorias.
  • Jhonathan Aray: 14 victorias.
  • Yoelbis González: 12 victorias.
  • Felix Márquez: 11 victorias.
  • Francisco Quevedo: 10 victorias.
  • Johan Aranguren: 9 victorias.

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