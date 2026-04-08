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MLB: Moisés Ballesteros despacha su primer jonrón ante un lanzador venezolano

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 07 de abril de 2026 a las 09:55 pm

El grandeliga venezolano tuvo su jornada más productiva con el madero en lo que va de temporada

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Los Cachorros de Chicago triunfaron este martes con marcador de 9 a 2 en casa de los Rays de Tampa Bay, equipo que sufrió ante la descomunal fuerza de Moisés Ballesteros.

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Y es que para esta cita, el pelotero perteneciente también a los Leones del Caracas vivió su jornada más productiva con el madero al ligar de 4-2 con jonrón, tres carreras impulsadas y dos anotadas. Justamente, ese batazo de cuatro esquinas se lo conectó a su compatriota Yoendrys Gómez.

El primero del 2026 para Ballesteros

La conexión de poder sucedió a la altura del noveno episodio. Allí, con un compañero en la intermedia, Moisés Ballesteros no perdonó una recta alta y la envió con destino al jardín derecho para dejar cifras definitivas. El vuelacercas tuvo una velocidad de salida de 105.7 mph y una distancia de 379 pies.

El otro aporte en la pizarra del oriundo de Los Teques fue en la parte alta del tercer capítulo. En aquella ocasión empujó a Pete Crow-Armstrong con la cuarta anotación de Chicago gracias a un largo elevado de sacrificio por la pradera central.

Números de Moisés Ballesteros en la temporada 2026 de la MLB

  • 9 juegos
  • 24 turnos al bate
  • 5 hits
  • 1 jonrón
  • 5 carreras impulsadas
  • 3 carreras anotadas
  • .208 AVG
  • .259 OBP
  • .333 SLG
  • .592 OPS

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