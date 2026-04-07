MLB: Brayan Rocchio se viste de héroe en Cleveland con un hit de oro

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Brayan Rocchio ya está acumulando buenos batazos para ser el pelotero de la semana para los Guardianes de Cleveland. Y es que en la jornada de este martes disparó un hit de oro para que los suyos dejaran en el terreno a los Reales de Kansas City por 2 a 1 en el Progressive Field.

Rocchio y otra producida contra Kansas City

Si bien el venezolano había fallado en sus tres primeros turnos al bate, en la baja del noveno tuvo su revancha para no irse en blanco. Con corredores en primera y segunda, y ante los envíos de John Schreiber, pegó un sencillo por los lados del jardín derecho, lo suficientemente lejos para que su compañero anotara desde la intermedia.

Recordemos que Brayan Rocchio venía de disparar un jonrón solitario en el compromiso del lunes. Luego de esta actuación, sus estadísticas señalan cinco carreras remolcadas y cuatro anotadas, con .206 de promedio al bate producto de siete imparables (un doble y un jonrón) en 34 turnos.