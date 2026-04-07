Las claves de la quinta válida: Deep Attack y su misión en el óvalo de Coche

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La expectativa crece en el hipismo venezolano ante la proximidad de la decima sexta reunión del año en el majestuoso óvalo de La Rinconada. El segundo programa de carreras del mes de abril se presenta como una de las carteleras más ambiciosas de la presente temporada, pues no solo contempla un total de trece competencias, sino que incluye cuatro pruebas selectivas de alto nivel que marcarán la pauta para los próximos eventos de grado en el calendario nacional.

El 5y6: El juego de las mayorías en busca de récords

Como es costumbre en la hípica local, el centro de atención se desplaza hacia el tradicional juego del 5y6. La apuesta preferida de la fanaticada iniciará sus acciones a partir de la octava competencia de la tarde, donde se espera una recaudación masiva que ratifique el respaldo del público al espectáculo de los purasangres. Dentro de este tramo del programa, la undécima carrera quinta válida para el sistema de apuestas destaca por su complejidad técnica y el nivel de los inscritos.

Esta prueba en particular agrupa a ejemplares nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de dos carreras (con excepción de eventos de reclamo) que no registran triunfos desde el primero de noviembre de 2025. Se trata de un lote parejo donde la estrategia y la condición física actual de los corredores jugarán un papel determinante en el resultado final sobre el trayecto de los 1.400 metros.

Deep Attack: El análisis técnico del favorito

En la nómina de esta quinta válida resalta el nombre de Deep Attack, un castaño de cinco años con un pedigrí de lujo. Hijo de Majesto en Bella Kinberly, este nieto del legendario Water Poet llega a este compromiso con el aval de su más reciente actuación, en la cual escoltó al importado Khoolzan en una demostración de garra y resistencia.

Para esta nueva salida, el pupilo de Fernando Parilli Araujo contará con los servicios del jinete aprendiz Oliver Medina. Esta alianza resulta estratégica, ya que el descargo de dos kilos que otorga la condición de aprendiz alivia la carga del ejemplar y le brinda una ventaja competitiva frente al resto de los experimentados rivales. Con un récord de trece salidas y dos victorias, la prensa especializada coincide en que Deep Attack posee los argumentos necesarios para cruzar la meta en la posición de honor.

El muro estadístico del número siete

A pesar de las proyecciones favorables, Deep Attack enfrenta un adversario invisible pero implacable: la historia estadística de su gualdrapa. El ejemplar portará el número siete, un dígito que atraviesa una sequía de triunfos notable en esta etapa específica del 5y6 en La Rinconada.

Los registros históricos indican que el número siete no visita el recinto de ganadores en la quinta válida desde el 20 de octubre de 2024. En aquella oportunidad, el purasangre My Father Antonio, bajo la hábil conducción de Carlos Brito, logró romper los cronómetros para obtener la victoria. Desde esa fecha, el casillero correspondiente a este número permanece vacío en la pizarra de los triunfadores dentro de este tramo dominical.

Deep Attack asume este domingo una doble misión en la arena de Caracas. Por un lado, debe ratificar su superioridad técnica y física sobre sus oponentes en la distancia de 1.400 metros. Por el otro, tiene la responsabilidad de quebrar el maleficio estadístico de su gualdrapa y devolver al número siete al sitial de honor después de más de un año de ausencia. La afición aguarda con ansias el desenlace de esta historia en el óvalo de Coche.