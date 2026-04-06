Un póker de estrellas: Cuatro pruebas de grado iluminan la cartelera dominical en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció este lunes 6 de abril, a través de sus canales oficiales, la programación oficial para la reunión número 16 del presente año. La jornada, que marca la continuidad del primer meeting de la temporada, tendrá lugar el próximo domingo en el óvalo de Coche. El primer llamado a postas quedó fijado para la 1:00 de la tarde, momento en el cual iniciará un programa compuesto por trece competencias de alto nivel.

La propuesta hípica destaca por la inclusión de cuatro pruebas selectivas de grado, eventos que prometen un espectáculo de jerarquía para la afición. Además, el tradicional juego del 5y6 nacional ocupará un lugar central en la agenda a partir de la octava carrera del orden oficial, bajo la expectativa de nuevos montos récord y dividendos atractivos para los apostadores.

La ruta de las hembras: Manuel Fonseca y Peggy Azqueta

El ciclo de clásicos abrirá desde la tercera carrera no válida del domingo. Las yeguas nacionales e importadas de tres años medirán fuerzas en la XVIII edición del Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GIII). La prueba, pautada sobre un recorrido de 1.600 metros, contará con la participación de siete ejemplares que buscarán la gloria a las 1:50 de la tarde.

La sexta competencia dominical, servirá de escenario para la XIX edición del Clásico Juan Vicente Tovar (GIII). En esta oportunidad, seis potros nacionales e importados de tres años disputarán los honores en un trayecto de una milla (1.600 metros), en una prueba que suele definir a los principales exponentes de la generación de relevo.

Una carreras antes al inicio del juego del 5y6 nacional se va disputar la XV edición del Clásico Federico Carmona Perera (GII) reunirá a siete ejemplares de cuatro y más años en una distancia de 1.400 metros. Esta selectiva, programada para las 3:30 de la tarde, ostenta una bolsa a repartir de $162.500, lo cual asegura una de las competencias más reñidas y emocionantes de toda la reunión 16.

Selectivas: 5y6 nacional La Rinconada Carreras

Posteriormente y para finalizar el grupo de selectivas, en la novena carrera tercera válida de la tarde, llegará el turno para las yeguas maduras en la XVII edición del Clásico Peggy Azqueta (GII). Nueve purasangres de cuatro y más años se enfrentarán en una distancia de 1.400 metros a partir de las 4:20 de la tarde. Este compromiso reúne a corredoras de comprobada calidad como Lady Monique (USA), Nikitis (USA), Tale of May (USA), Etna's Napper (USA), Brown Sugar, Kleobule, Like A Star (CHI), Mother Carmen y Above The Sky (USA), en un choque que augura una cerrada lucha táctica y altas velocidades desde el aparato de partidas.

Recaudación carreras en vivo: Montos récord

El fenómeno del 5y6 nacional no muestra signos de fatiga y consolida su posición como el motor económico del hipismo venezolano. Tras la culminación de la reunión número 15 de la presente temporada, la estadística arroja un dato contundente: el juego de las mayorías alcanzó montos récord de recaudación durante nueve domingos consecutivos.

Esta racha sin precedentes ratifica la confianza del público en el sistema de apuestas y asegura la sostenibilidad de la actividad en el óvalo de Coche.

El balance actual, que ya suma quince jornadas de intensa actividad hípica, sitúa al circuito en una posición privilegiada frente a su próximo desenlace. Este ciclo de competencias, caracterizado por la paridad en las pistas y el constante respaldo de la fanaticada, encara ahora su etapa de mayor relevancia.

La proximidad del cierre de este meeting eleva la expectativa de los apostadores, quienes ven en cada nueva reunión una oportunidad para superar las marcas financieras previas.