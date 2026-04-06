María Conchita Alonso habló sobre señalamientos en la muerte de Maye Brandt

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Uno de los sucesos más fuertes en la industria del entretenimiento de los años 80, fue la muerte de la Miss Venezuela, Maye Brandt. La esbelta morena de ojos claros, se quitó la vida el 2 de octubre de 1982, en su residencia en Caracas, de un disparo en la sien.

Un suceso que marcó un sinfín de comentarios y señalamientos en contra de quien fuese su pareja, el actor Jean Carlo Simancas, y su supuesto romance con Yanis Chimaras. También involucró a una tercera persona, la actriz, cantante y exreina de belleza, María Conchita Alonso.

María Conchita rompe el silencio

La Miss Venezuela Mundo 1975 destacó sin filtros en una reciente entrevista que la prensa de la época había escrito que Simancas le había propuesta matrimonio primero a ella, pero lo rechazó.

Afirmó tras el rechazo escribieron que el galán de grandes telenovelas se fue a los brazos de Maye, finalmente casándose con ella y viviendo varios años de amor.

Alonso destacó que dicha información fue totalmente mentira y que en su momento le pareció muy lamentable haber estado involucrada en un hecho tan doloroso y sin ninguna razón.

“El si me pidió matrimonio, y yo le dije que no, y comenzaron a decir que eso había sido el detonante. Pero eso no fue verdad, fue por otra cosa que ella se enteró, pero que yo no tengo porque mencionar”, destacó.

La intérprete de “hazme sentir”, indicó que en ese momento decidió regresar a Venezuela para aclarar toda la situación en “Súper Sábado Sensacional”.

Rumores de la época

Por muchos años se ha hablado de una supuesta conexión entre el fallecido actor Yanis Chimaras y Jean Carlo Simancas, siendo una supuesta química que pasó de una amistad a un romance, el cual habría sido descubierto por la Miss Venezuela 1980.