Emisael Jaramillo hace sonar el Alma Llanera en California tras conseguir su primer título en Santa Anita Park

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Los resultados alcanzados en esta temporada se convierten en un punto de partida para un desarrollo continuo y sostenido, que fortalece la identidad deportiva y promueve el crecimiento integral de quienes forman parte de esta disciplina.

Emisael Jaramillo forma parte de estas metas y desafíos que se plantean hoy, y constituyen un verdadero legado para las futuras generaciones de atletas, que buscan en este deporte estas hazañas, no solo igualarlas, sino también superarlas, con la intención de dejar una huella imborrable en la historia.

Emisael Jaramillo, campeón por tercera vez

El jinete campeón de Venezuela, Caribe y Estados Unidos, Emisael Jaramillo se ha convertido en la mirada de todo novel jinete dentro de esta profesión. A su llegada en el 2016 a tierras norteñas, el “Muchacho de la película” no ha dejado de establecer marcas.

Ese mismo año consiguió más de 200 victorias, que le valieron su primer campeonato en el Palm Meet o mitin de primavera y verano de Gulfstream Park con 64 victorias. Pero no todo quedó allí. Jaramillo continuó con el trabajo y disciplina para volver a la senda de las victorias en 2018 cuando conquistó el Gulfstream Park West o Fall Meet, con 64 triunfos.

Ahora, en este nuevo cambio de ciudad. Emisael Jaramillo conquista su tercer título individual y el primero en Santa Anita Park. Para así, convertirse en el tercer jinete venezolano en lograr al menos un título dentro de los hipódromos de California. Antes lo hizo Santiago González y Eduard Rojas-Fernández, en Los Alamitos.

El nativo de Tucupido, Guárico, Venezuela, se alzó con 50 victorias en el Classic Meet de Santa Anita Park, Arcadia, ubicado en la Costa Oeste, con una producción sobre $2.3 millones para sus conexiones.

Emisael Jaramillo, quien ha conseguido más de 5 mil triunfos en su carrera profesional entre México, Puerto Rico, Panamá, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Venezuela, ha confirmado que permanecerá todo el año en California, durante los meeting de Santa Anita Park y Del Mar.