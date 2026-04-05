José Francisco D’Angelo consigue su primera victoria de grado en Santa Anita

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La jornada de este sábado en Santa Anita Park trajo consigo grandes carreras y resultados históricos, amén de que se prepara para recibir a un nuevo campeón en Classic Meet de la mano del jinete Emisael Jaramillo, quien podría ser el primer venezolano en alcanzar esta hazaña en el presente recinto.

José Francisco D’Angelo, en yunta con la leyenda Mike Smith, se combinaron para conseguir senda victoria en el Monrovia Stakes (G3) de $100,000 con el ejemplar Spirited Boss. Su primer triunfo en prueba graded stakes para el entrenador venezolano en este óvalo.

Spirited Boss con un avance explosivo se llevó la victoria

El triunfo de Spirited Boss trajo consigo dos hechos históricos. Primero le otorgó al entrenador venezolano José Francisco D’Angelo su primera victoria de grado en Santa Anita Park, y para su jinete Mike Smith significó la 5,800 de por vida.

Lo cierto del caso es que Spirited Boss le dio al venezolano una victoria contundente tras remontar desde la última posición para ganar el Monrovia Stakes (G3), $100,000 en 1,300 metros en pista de césped en la ladera de Santa Anita Park.

Con el miembro del Salón de la Fama Mike Smith a bordo, Spirited Boss superó a la líder Amorita en el último furlón para ganar por tres cuartos de cuerpo. Queen Máxima, la favorita, terminó en tercer lugar.

Spirited Boss, una potranca de 4 años hija de Street Boss, fue criada por Tag Stables. Su única victoria previa en una carrera de stakes fue el año pasado en el Sanibel Island Stakes en Gulfstream Park. Spirited Boss ganó con un tiempo de 1:12.0 tras parciales de 21.94, 44.45 y 1:06.21.

José D'Angelo, es ganador de carrera de graded stakes en Kentucky Downs, Del Mar, Churchill Downs, Parx Racing y Tampa Bay Downs.