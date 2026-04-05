Javier Castellano regresó por todo lo alto a New York para llevarse la Distaff Stakes (G3) de $150,000

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Dentro de una cartelera estelar en la jornada del sábado en el hipódromo de Aqueduct, New York, última dentro del vetusto The Big A, donde, fue celebrada el tradicional Wood Memorial Stakes (G2) clasificatoria para el Kentucky Derby (G1), la yegua Grammy Girl con la monta de Javier Castellano, se adjudicó la Distaff Stakes (G3) de $150,000 para el entrenador Saffie Joseph, Jr.

Aqueduct: Grammy Girl con Javier Castellano selectivos

La décima carrera de la cartelera sabatina fue reservada para la Distaff Stakes (G3) una prueba sprint en 1,400 metros en la que Grammy Girl aprovechó un largo descanso para su debut triunfal en la temporada con una atropellada espectacular con la monta de Javier Castellano, para resistir el ataque de la campeona de dos años 2024 Immersive, para lograr una victoria por 1 cuerpo y medio.

Grammy Girl, entrenada por Saffie Joseph, Jr., llegó a este evento tras ganar el Willa On the Move en noviembre en Laurel Park. Bajo la paciente monta del jinete del Salón de la Fama, Javier Castellano, Grammy Girl siguió la velocidad inicial de Hold Your Breath, que puso splits de 22.92 y 45.66.

Castellano, con gran agilidad, sacó a Grammy Girl de la curva y superó a todos sus rivales al enderezarse para la recta final, mantuvo su fuerte impulso y frustró el ataque de sus rivales, para cruzar la meta en 1:23.47.

Grammy Girl, tiene una agenda muy interesante. Tiene el Vagrancy (G3) el 3 de mayo en el Big A; la Bed o' Roses (G2) el 5 de junio durante el Belmont Stakes Racing Festival en el hipódromo de Saratoga; y la Resorts World Casino Ballerina (G1) el 29 de agosto en el Spa.