Sonny León logró triplete ganador y es el jockey más valioso de la semana en Tampa Bay Downs

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Este sábado 4 de abril se realizó la última jornada hípica de la semana en el hipódromo de Tampa Bay Downs, como parte del mitin invernal en Florida en los Estados Unidos en Norteamérica. En la cual el Derby Winner, Sonny León, firmó ocho montas para tres triunfos y conseguir un total de 46 victorias en la temporada y 1,098 de por vida en tierras del Tío Sam.

Sonny León encaminado hacia una nueva marca

El jockey venezolano Sonny León, quien cumple campaña en este importante óvalo estadounidense, ganó la primera carrera del programa, regresó en plan victorioso para ganar la novena y décima de la jornada para coronar el “triplete” del día, el cual le permite sumar 59 triunfos en el presente meet.

Sonny León, inició con el triunfo en la primera carrera a bordo de Sexpectations, presentado por Teresa Pompay, el cual registró un tiempo de 1:43.81 para los 1,664 metros, para arrojar un dividendo de $7.00 a ganador, $3.80 el place y $2.60 el show.

Posteriormente, el venezolano conquistó la novena carrera en el lomo de Awesome Pic, ensillada por Enrique Hernández. El ganador detuvo el crono en 1:10.35 para 1,200 metros. Pagó un dividendo de $10.80 al ganador, $5.00 al place y $3.60 al show.

Sonny León, consiguió el “hat trick” por intermedio del ejemplar Souper Attentive, ganadora de un claiming de $25,300 en la décima carrera de la jornada establecida en Tampa Bay Downs. Esta linajuda corredora abonó $8.40 a ganador y dejó crono de 1:35.30 para 1,600 metros en pista de grama.

El más valioso de la semana

Además, Sonny León, de las tres victorias conseguidas en la jornada del sábado, consiguió dos el viernes por intermedio de Dixie On Fire y Foxy Lady. Mientras que el miércoles sumó dos más con Vesper Chicks y Rolling On.

Estas siete victorias le permiten llegar a 1,098 triunfos de por vida. León, regresa el miércoles a Tampa Bay Downs, con seis montas. El jueves viaja a Keeneland con un compromiso. Retorna el viernes a Tampa para cumplir con ocho montas.