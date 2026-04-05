Hipismo

Estos son los retirados de la Reunión N°15 en el hipódromo La Rinconada para el domingo 5-4-2026

La información la dio a conocer el INH en sus plataforma digitales

Por

Darwin Dumont
Domingo, 05 de abril de 2026 a las 07:00 am
Estos son los retirados de la Reunión N°15 en el hipódromo La Rinconada para el domingo 5-4-2026
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta este domingo 5 de abril, la décima quinta reunión del primer meeting, el cual contiene una programación de 13 carreras sin pruebas selectivas, mientras que la jornada para el 5y6 Nacional iniciará a la altura de la octava competencia.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Retiro 5y6 La Rinconada 

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció, a través de las redes sociales la información del retiro de dos ejemplares que no estará en acción en la mencionada programación hípica caraqueña.

En la séptima carrera o última carrera de las no válidas, no estará presente Athena (número 6), reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros. Contaba a con la monta del jinete Hermixon Medina y la presenta C. Dokmadji para los colores del Stud Palagic 

Luego Egiogbe (USA) (número 3), que está inscrito para la décima de la cartelera, tercera válida para el juego de las mayorías, reservada para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros. Contaba a con la monta del jinete Yoelbis González y se estrenaba en la cuadra de Oscar Manuel González para los colores del Stud María Luisa.

Meridiano: Motivo del Retiro 

7a. carrera: Athena (número 6) retirada por Claudicación miembro anterior derecho. 

10a. carrera: Egiogbe (USA) (número 3) fue retirado por Leucocitosis.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
PSG Hipismo La Rinconada Lionel Messi Inter Miami
Domingo 05 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?