Estos son los retirados de la Reunión N°15 en el hipódromo La Rinconada para el domingo 5-4-2026

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El hipódromo La Rinconada presenta este domingo 5 de abril, la décima quinta reunión del primer meeting, el cual contiene una programación de 13 carreras sin pruebas selectivas, mientras que la jornada para el 5y6 Nacional iniciará a la altura de la octava competencia.

Meridiano: Retiro 5y6 La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció, a través de las redes sociales la información del retiro de dos ejemplares que no estará en acción en la mencionada programación hípica caraqueña.

En la séptima carrera o última carrera de las no válidas, no estará presente Athena (número 6), reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros. Contaba a con la monta del jinete Hermixon Medina y la presenta C. Dokmadji para los colores del Stud Palagic

Luego Egiogbe (USA) (número 3), que está inscrito para la décima de la cartelera, tercera válida para el juego de las mayorías, reservada para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros. Contaba a con la monta del jinete Yoelbis González y se estrenaba en la cuadra de Oscar Manuel González para los colores del Stud María Luisa.

Meridiano: Motivo del Retiro

7a. carrera: Athena (número 6) retirada por Claudicación miembro anterior derecho.

10a. carrera: Egiogbe (USA) (número 3) fue retirado por Leucocitosis.