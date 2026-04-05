Conoce a los posibles 20 finalistas para la edición 152 del Kentucky Derby (G1) 2026

Finalizaron las carreras principales que sirven de trampolín para el Kentucky Derby G1 para su edición 152, que se corre el sábado 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, con una bolsa de 5 millones de dólares en premios a repartir.
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Tras las recientes pruebas de clasificación como el Santa Anita Derby (G1), Wood Memorial Stakes (G2) y el Toyota Blue Grass Stakes (G1), el grupo de 20 se ha definido para la carrera de los “dos minutos más emocionantes dentro del hipismo”.
Los 20 principales candidatos, más los elegibles
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Pos.
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Ejemplar
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Puntos
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Jinete
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Entrenador
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1
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Commandment
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150
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Flavien Prat
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Brad Cox
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2
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Futher Ado
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135
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Irad Ortiz Jr
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Brad Cox
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3
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Renegade
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125
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Irad Ortiz Jr
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Todd Pletcher
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4
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So Happy
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115
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Mike Smith
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Mark Glatt
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5
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Fulleffort
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110
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Irad Ortiz Jr
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Brad Cox
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6
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The Puma
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106
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Javier Castellano
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Gustavo Delgado
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7
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Silent Tactic
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100
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Cristian Torres
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Mark Casse
|
8
|
Emerging Market
|
100
|
Flavien Prat
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Chad Brown
|
9
|
Albus
|
100
|
Jaime Torres
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Riley Mott
|
10
|
Potente
|
100
|
Juan Hernández
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Bob Baffert
|
11
|
Pavlovian
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70
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Edwin Maldonado
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Doug O’Neill
|
12
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Right to Party
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65
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Christopher Elliott
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Kenny McPeek
|
13
|
Incredibolt
|
60
|
Jaime Torres
|
Riley Mott
|
14
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Golden Tempo
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60
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José L. Ortiz
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Cherie DeVaux
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15
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Ottinho
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56
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Dylan Davis
|
Chad Brown
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16
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Class President
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50
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John Velázquez
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Todd Pletcher
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17
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Stark Contrast
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50
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Kazushi Kimura
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Michael McCarthy
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18
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Damon Bourbon (Japón)
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Manabu Ikezoe
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19
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Six Speed (Euro/Medio)
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Bhupat Seemar
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20
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Wonder Deam (Euro/Medio)
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Deisuke Takayanagi
También y según el criterio; los elegibles serían: Iron Honor (50 puntos), Chief Wallabee (50), Chip Honcho (49).
El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.
No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.