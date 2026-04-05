Hipismo

Conoce a los posibles 20 finalistas para la edición 152 del Kentucky Derby (G1) 2026

Una bolsa $5,000,000 será repartido para carrera que paraliza al mundo

Por

Darwin Dumont
Domingo, 05 de abril de 2026 a las 09:00 am
Conoce a los posibles 20 finalistas para la edición 152 del Kentucky Derby (G1) 2026
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Finalizaron las carreras principales que sirven de trampolín para el Kentucky Derby G1 para su edición 152, que se corre el sábado 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, con una bolsa de 5 millones de dólares en premios a repartir.

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Tras las recientes pruebas de clasificación como el Santa Anita Derby (G1), Wood Memorial Stakes (G2) y el Toyota Blue Grass Stakes (G1), el grupo de 20 se ha definido para la carrera de los “dos minutos más emocionantes dentro del hipismo”.

Los 20 principales candidatos, más los elegibles

Pos. 

Ejemplar

Puntos

Jinete

Entrenador

1

Commandment

150

Flavien Prat

Brad Cox

2

Futher Ado

135

Irad Ortiz Jr

Brad Cox

3

Renegade

125

Irad Ortiz Jr

Todd Pletcher

4

So Happy

115

Mike Smith

Mark Glatt

5

Fulleffort

110

Irad Ortiz Jr

Brad Cox

6

The Puma

106

Javier Castellano

Gustavo Delgado

7

Silent Tactic

100

Cristian Torres

Mark Casse

8

Emerging Market

100

Flavien Prat

Chad Brown

9

Albus

100

Jaime Torres

Riley Mott

10

Potente

100

Juan Hernández

Bob Baffert

11

Pavlovian

70

Edwin Maldonado

Doug O’Neill

12

Right to Party

65

Christopher Elliott

Kenny McPeek

13

Incredibolt

60

Jaime Torres

Riley Mott

14

Golden Tempo

60

José L. Ortiz

Cherie DeVaux

15

Ottinho

56

Dylan Davis

Chad Brown

16

Class President

50

John Velázquez

Todd Pletcher

17

Stark Contrast

50

Kazushi Kimura

Michael McCarthy

18

Damon Bourbon (Japón)

  

 

Manabu Ikezoe

19

Six Speed (Euro/Medio)

  

 

Bhupat Seemar

20

Wonder Deam (Euro/Medio)

  

 

Deisuke Takayanagi

También y según el criterio; los elegibles serían: Iron Honor (50 puntos), Chief Wallabee (50), Chip Honcho (49).

El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.

 

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