Conoce a los posibles 20 finalistas para la edición 152 del Kentucky Derby (G1) 2026

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Finalizaron las carreras principales que sirven de trampolín para el Kentucky Derby G1 para su edición 152, que se corre el sábado 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, con una bolsa de 5 millones de dólares en premios a repartir.

Tras las recientes pruebas de clasificación como el Santa Anita Derby (G1), Wood Memorial Stakes (G2) y el Toyota Blue Grass Stakes (G1), el grupo de 20 se ha definido para la carrera de los “dos minutos más emocionantes dentro del hipismo”.

Los 20 principales candidatos, más los elegibles

Pos. Ejemplar Puntos Jinete Entrenador 1 Commandment 150 Flavien Prat Brad Cox 2 Futher Ado 135 Irad Ortiz Jr Brad Cox 3 Renegade 125 Irad Ortiz Jr Todd Pletcher 4 So Happy 115 Mike Smith Mark Glatt 5 Fulleffort 110 Irad Ortiz Jr Brad Cox 6 The Puma 106 Javier Castellano Gustavo Delgado 7 Silent Tactic 100 Cristian Torres Mark Casse 8 Emerging Market 100 Flavien Prat Chad Brown 9 Albus 100 Jaime Torres Riley Mott 10 Potente 100 Juan Hernández Bob Baffert 11 Pavlovian 70 Edwin Maldonado Doug O’Neill 12 Right to Party 65 Christopher Elliott Kenny McPeek 13 Incredibolt 60 Jaime Torres Riley Mott 14 Golden Tempo 60 José L. Ortiz Cherie DeVaux 15 Ottinho 56 Dylan Davis Chad Brown 16 Class President 50 John Velázquez Todd Pletcher 17 Stark Contrast 50 Kazushi Kimura Michael McCarthy 18 Damon Bourbon (Japón) Manabu Ikezoe 19 Six Speed (Euro/Medio) Bhupat Seemar 20 Wonder Deam (Euro/Medio) Deisuke Takayanagi

También y según el criterio; los elegibles serían: Iron Honor (50 puntos), Chief Wallabee (50), Chip Honcho (49).

El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.