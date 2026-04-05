¡Doblete! Emisael Jaramillo sobre Mohaven deja sin aliento a sus rivales en el Evening Jewel Stakes de $125,000

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Sin problemas, la gran favorita Mohaven con la monta de Emisael Jaramillo salió rauda y veloz desde el timbre inicial para colocarse a la cabeza del pelotón, para dejar sin aliento a sus rivales que nunca la pudieron desafiar en su camino hacia una victoria por cinco cuerpos en el Evening Jewel Stakes de $125,000 para potrancas de 3 años criadas en California sobre 6 ½ furlongs en Santa Anita Park.

Emisael Jaramillo imbatible hacia la victoria

Mohaven, montada por Emisael Jaramillo para el entrenador John Sadler, marcó parciales de 22.81, 45.19 y 1:10.29 y cruzó la meta en 1:16.77 para obtener su segunda victoria en carreras de stakes, ambas contra ejemplares criados en el estado.

Antes de este compromiso, Mohaven terminó quinta contra rivales de alto nivel cuando probó la pista de césped por primera vez en el Sweet Life Stakes, luego de ganar el año pasado el Golden State Juvenile Fillies en Del Mar en una carrera de siete furlongs.

La hija de Yaupon fue adquirida por el Legacy Ranch por 200,000 dólares en la subasta de potros de otoño de Fasig-Tipton, California, de 2024. Actualmente tiene un récord de 3 victorias y 2 segundos en seis presentaciones, con ganancias cercanas a los 260,000 dólares.

Jaramillo mantiene ahora seis de ventaja

Además de esta importante victoria, Emisael Jaramillo cerró con una segunda victoria con la debutante Peppermint Dash, para la cuadra de Richard Batlas, que lució una atropellada en los metros finales para quedarse con la victoria con un pago sorprendente de $31,00 a ganador en la taquilla.

Esta fue la tercera jornada de la semana en Santa Anita Park, donde la estadística de jinetes se intensifica para el cierre de meet este domingo. Aunque Emisael Jaramillo se mantiene como el líder por carreras ganadas, tiene al campeón defensor Juan Hernández muy cerca para la última jornada de este primer ciclo en Santa Anita Park.

Al cierre de la reunión de Sábado de Gloria, la estadística se mantiene en manos de Jaramillo con 48 primeros, mientras que Juan Hernández lleva 42 fotos. Para este cierre del Classic Meet, ambos jinetes tienen siete compromisos cada uno.