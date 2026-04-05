Mira a las posibles 14 participantes para la edición 152 del Kentucky Oaks (G1)

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Un total de 33 competencias son destinadas para la ruta clasificatoria como preparación para la Kentucky Oaks (G1), que se corre el 1 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $2 millones a repartir.

Ya no hay más camino que te acerquen al Kentucky Oaks G1 para su edición 152, la tabla llega a su consolidación, tras la reciente prueba disputada: del Ashland Stakes (G1), el Santa Anita Oaks (G2) y el Gazelle Stakes (G3). Estas son las potras que lideran el camino hacia los lirios.

Las 14 principales candidatas, más elegibles

Pos. Ejemplar Puntos Jinetes Entrenador 1 Meaning 126 Juan Hernández Michael McCarthy 2 Life of Joy 122 Flavien Prat Brad Cox 3 Percy’s Bar 114 Luan Machado Ben Colebrook 4 Bella Ballerina 110 Tyler Gaffalione Brendan Walsh 5 Couting Stars 100 Francisco Arrieta Mark Casse 6 Prom Queen 100 Javier Castellano Brad Cox 7 Always A Runner 100 Dylan Davis Chad Brown 8 Explora 95 Flavien Prat Bob Baffert 9 Zany 80 Irad Ortiz Jr. Todd Pletcher 10 She Be Smooth 75 Flavien Prat Todd Pletcher 11 My Miss Mo 75 Tyer Gaffalione Saffie Joseph Jr 12 Search Party 67,50 Cristian Torres Mark Casse 13 Luv Your Neighbor 65 Luis Sáez Michael Stidham 14 Pashmina 63 Ramón Vásquez Rob Atras

También, y según el criterio; la elegible sería: Paradise (62,50 puntos), Bottle of Rouge (57,50) y Bank Shot (56).

Se utiliza el mismo criterio de selección para el Kentucky Derby, para estar presente en Churchill Downs, donde se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.