Mira a las posibles 14 participantes para la edición 152 del Kentucky Oaks (G1)

Un total de 33 competencias son destinadas para la ruta clasificatoria como preparación para la Kentucky Oaks (G1), que se corre el 1 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $2 millones a repartir.
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Ya no hay más camino que te acerquen al Kentucky Oaks G1 para su edición 152, la tabla llega a su consolidación, tras la reciente prueba disputada: del Ashland Stakes (G1), el Santa Anita Oaks (G2) y el Gazelle Stakes (G3). Estas son las potras que lideran el camino hacia los lirios.
Las 14 principales candidatas, más elegibles
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Pos.
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Ejemplar
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Puntos
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Jinetes
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Entrenador
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1
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Meaning
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126
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Juan Hernández
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Michael McCarthy
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2
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Life of Joy
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122
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Flavien Prat
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Brad Cox
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3
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Percy’s Bar
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114
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Luan Machado
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Ben Colebrook
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4
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Bella Ballerina
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110
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Tyler Gaffalione
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Brendan Walsh
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5
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Couting Stars
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100
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Francisco Arrieta
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Mark Casse
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6
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Prom Queen
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100
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Javier Castellano
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Brad Cox
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7
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Always A Runner
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100
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Dylan Davis
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Chad Brown
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8
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Explora
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95
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Flavien Prat
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Bob Baffert
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9
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Zany
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80
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Irad Ortiz Jr.
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Todd Pletcher
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10
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She Be Smooth
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75
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Flavien Prat
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Todd Pletcher
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11
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My Miss Mo
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75
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Tyer Gaffalione
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Saffie Joseph Jr
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12
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Search Party
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67,50
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Cristian Torres
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Mark Casse
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13
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Luv Your Neighbor
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65
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Luis Sáez
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Michael Stidham
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14
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Pashmina
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63
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Ramón Vásquez
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Rob Atras
También, y según el criterio; la elegible sería: Paradise (62,50 puntos), Bottle of Rouge (57,50) y Bank Shot (56).
Se utiliza el mismo criterio de selección para el Kentucky Derby, para estar presente en Churchill Downs, donde se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.
No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.