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Mira a las posibles 14 participantes para la edición 152 del Kentucky Oaks (G1)

Finalizó la clasificación para la carrera más importante de potrancas

Por

Darwin Dumont
Domingo, 05 de abril de 2026 a las 11:00 am
Mira a las posibles 14 participantes para la edición 152 del Kentucky Oaks (G1)
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Un total de 33 competencias son destinadas para la ruta clasificatoria como preparación para la Kentucky Oaks (G1), que se corre el 1 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $2 millones a repartir.

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Ya no hay más camino que te acerquen al Kentucky Oaks G1 para su edición 152, la tabla llega a su consolidación, tras la reciente prueba disputada: del Ashland Stakes (G1), el Santa Anita Oaks (G2) y el Gazelle Stakes (G3). Estas son las potras que lideran el camino hacia los lirios.

Las 14 principales candidatas, más elegibles

Pos. 

Ejemplar

Puntos

Jinetes

Entrenador

1

Meaning

126

Juan Hernández

Michael McCarthy

2

Life of Joy

122

Flavien Prat

Brad Cox

3

Percy’s Bar

114

Luan Machado

Ben Colebrook

4

Bella Ballerina

110

Tyler Gaffalione

Brendan Walsh

5

Couting Stars

100

Francisco Arrieta

Mark Casse

6

Prom Queen

100

Javier Castellano

Brad Cox

7

Always A Runner

100

Dylan Davis

Chad Brown

8

Explora

95

Flavien Prat

Bob Baffert

9

Zany

80

Irad Ortiz Jr.

Todd Pletcher

10

She Be Smooth

75

Flavien Prat

Todd Pletcher

11

My Miss Mo

75

Tyer Gaffalione

Saffie Joseph Jr

12

Search Party

67,50

Cristian Torres

Mark Casse

13

Luv Your Neighbor

65

Luis Sáez

Michael Stidham

14

Pashmina

63

Ramón Vásquez

Rob Atras

También, y según el criterio; la elegible sería: Paradise (62,50 puntos), Bottle of Rouge (57,50) y Bank Shot (56).

Se utiliza el mismo criterio de selección para el Kentucky Derby, para estar presente en Churchill Downs, donde se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.

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