Meaning a lo grande se lleva 100 puntos y pasa a dominar el grupo para el Kentucky Oaks (G1)

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Este sábado en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, se disputó una gran prueba de grado para hembras, el Santa Anita Oaks (G2), que deparó una gran emoción con la victoria de la potra Meaning con el mexicano Juan Hernández en su silla, que tuvo que exigirse a fondo para quedarse con este evento que le otorgó 100 puntos y puesto al Kentucky Oaks G1.

Kentucky Oaks: Meaning se queda con este evento que la pone en los Lirios

El Santa Anita Oaks (G2) de $200,000 es a distancia de 1.700 metros y atrajo a seis potras de tres años, entre ellas Meaning, que expuso todo su potencial para quedarse con esta última clasificatoria para las potrancas en el circuito de Santa Anita Park.

Meaning, ganadora de las Las Vírgenes Stakes, entrenada por Michael McCarthy para los propietarios Bridlewood Farm y Eclipse Thoroughbred Partners, derrochó clase para derrotar a Brooklyn Blonde, que puso resistencia hasta los 100 finales, cuando la hija de Gun Runner avanzó con fuerzas y pasó a dominar este evento, para dejar crono de 1:43.99.

Meaning, con esta victoria totaliza 126, lo que indica que la pone a la cabeza de las 14 potrancas que van directo al Kentucky Oaks G1. Brooklyn Blonde, que fue su escolta, suma 50; Bank Shot, 25 puntos; a ambas no les alcanza para su cupo directo.