Meaning regresa con el objetivo de encontrar los puntos que la califiquen para el Kentucky Oaks (G1)

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Este sábado el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, despierta una vez más interés con grandes pruebas de grado, entre ellas el Santa Anita Oaks (G2) con una bolsa a repartir de $200,000, que será una de las tres pruebas de grado que se van a correr este fin de semana que otorgan puntos al Kentucky Oaks (G1).

Esta prueba se corre a una distancia de 1.700 metros y atrajo a seis potras de tres años que buscan los puntos que las lleven directo a la Kentucky Oaks (G1) a correrse el 2 de mayo en Churchill Downs. Esta será la última prueba clasificatoria que repartirá 100-50-25-15-10 a las primeras finalistas.

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El Santa Anita Oaks (G2) será en 1.700 metros y tendrá como participante a la ganadora de grado Meaning, que retará a seis potras de tres años, entre ellas a Forced Entry, entrenada por Bob Baffert, que ganó el Santa Ysabel Stakes (G3), como una de las principales participantes de este evento que repartirá $200,000.

Meaning, ganadora de las Las Vírgenes Stakes, entrenada por Michael McCarthy para los propietarios Bridlewood Farm y Eclipse Thoroughbred Partners, galopó a sus rivales tras un descanso de más de cuatro meses, derrotando a Explora, favorita para la Kentucky Oaks (G1).

Forced Entry, entrenada por Bob Baffert, ganó el Santa Ysabel Stakes (G3), sobre Bank Shot, quien también regresa para este evento. La hija de Charlatan, propiedad de Michael Pegram, Karl Watson y Paul Weitman, será montada por primera vez por el miembro del Salón de la Fama Mike Smith, ya que Hernández, su jinete anterior, opta por montar a Meaning.

French Blue, Hypergamy (Emisael Jaramillo), Red Cherrey y Brooklyn Blonde completan la nómina del Santa Anita Oaks (G1), que inicia a las 5:30 p. m. hora local.