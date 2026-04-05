¡Indetenible! Nueva marca para el monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 5-4-2026

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El 5y6 nacional del primer domingo de abril, promete emociones de alto calibre en el hipódromo La Rinconada, con el desarrollo de la décima quinta jornada de la temporada 2026, fecha que marca el cuarto mes de actividad del primer meeting del año. La atmósfera en las tribunas garantiza un espectáculo electrizante para la afición hípica nacional.

A ligar todo nuestro cuadrito popular del 5y6 nacional; ¡emoción que paga!

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en La Rinconada

La jornada dominical inició con victoria para PREPOSITION (USA) (número 5) con la monta del jinete argentino Juan Pablo Paoloni y la preparación de Humberto Correia. En la segunda carrera triunfó BIG FAMILY (número 6) con la monta de Johan Aranguren y el ensillaje de Ángel Monrroy.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar YAREL (número 4) con la monta de Samuel Yánez y el entrenamiento de Ismael Martínez. En la cuarta, el triunfo le correspondió a DRA. BEA (número 3) con la monta de M. Ibarra para Deibis Guevara.

En la quinta carrera de la jornada se la llevó el ejemplar LA DAMA (número 5) con la monta de Félix Márquez y el entrenamiento de Mauro Viera. En la sexta, el triunfo le correspondió a GEMMA NASCOSTA (número 1) con la monta de Robert Capriles para Deibis Guevara.

En la séptima carrera de la jornada se la llevó el ejemplar GOOD LUCK BABE (número 7) con la monta de Winder Véliz y el entrenamiento de Vincenzo Di Luca.

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.458.202.300,00, de los cuales Bs.64.148.322,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.247.429.242,00.

En la primera váilda del 5y6 nacional el triunfo le correspondió a Verstappen (número 2).