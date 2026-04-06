Humberto Correia se queda en solitario como líder del meeting en La Rinconada

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La reunión número 15 del primer meeting de la temporada hípica en el hipódromo La Rinconada tuvo una programación de 13 carreras sin pruebas selectivas o clásicos de grado donde el juego del 5y6 nacional superó los 450 millones de bolívares en el monto recaudado.

La Rinconada: Humberto Correia es el más destacado y líder del meeting

El entrenador de purasangres de carreras Humberto Correia volvió a coronar una jornada dominical de dos victorias con sus ejemplares y en esta oportunidad, en dupla con el jockey argentino Juan Pablo Paoloni.

La primera de ellas llegó con el importado Preposition en la primera carrera dominical en una distancia de 1.300 metros con un tiempo oficial de 77’4 para el recorrido y un dividendo de 110 a ganador.

Mientras que la segunda victoria fue en la cuarta válida del 5y6 nacional con otro purasangre importado, I’M IN The Mood, en distancia igual de 1.300 metros y un tiempo de 78’3 para un dividendo de 116,58 a ganador.

Con las dos victorias de la tarde del domingo, Humberto Correia llega a 15 triunfos en el primer meeting para tomar la cima de la clasificación de manera solitaria, por delante de su colega Riccardo D’Angelo, quien se mantiene con 13.

Por su parte, Fernando Parilli Tota subió un escalón y se coloca tercero con 11 lauros, tras su triunfo con el ejemplar Magabure en la tercera válida del 5y6 con el jockey profesional Jaime Lugo Jr.

Estadística de entrenadores del primer meeting

Humberto Correia: 15 Victorias.

Riccardo D’Angelo: 13 victorias.

Fernando Parilli Jr.: 11 victorias

Carlos Luis Uzcategui: 10 victorias.

Gabriel Márquez: 10 victorias.

Fernando Parilli Araujo: 6 Victorias

Ramón García Mosquera: 6 Victorias

Jorge Salvador: 6 Victorias