Norkys Batista tiene en expectativa a sus seguidores

Suscríbete a nuestros canales

La actriz, modelo y exreina de belleza de venezolana, Norkys Batista, anunció su regreso a las telenovelas, con un proyecto importante en Perú.

Gran revelación

Fue la semana pasada que la morena reveló que regresa a la actuación con un proyecto que la tiene muy emocionada y que mostrará de nuevo el talento que posee para encarnar personajes.

“Es una gran primicia, pronto me voy a Perú para realizar una telenovela por allá. No hay nada más rico que hacer lo que te gusta y lo que amas”, comentó en el reality “El desorden de Marko”.

Aunque no reveló detalles del proyecto, el público quedó a la expectativa de su regreso a la pantalla para verla derrochar talento como lo hizo en novelas venezolanas como “Amor a palos”, “Estrambótica Anastasia”, “Juana, la virgen”, “Mi ex me tiene ganas”, entre otras.

“Tremenda actriz, a dejar el país siempre en alto bella”, “Que bueno, en Perú siempre les han gustado las novelas venezolanas”, “A mi si me encantaría verla nuevamente en la pantalla chica, ella es una excelente actriz”, son algunas de las opiniones.

Brillando en Miami

Aunque la criolla no ha participado en novelas en los últimos años, se ha mantenido muy popular en proyectos como “Top chef VIP 4” de Telemundo, en diversas entrevistas y siendo invitada especial al “Desorden de Marko”, como mentora de actuación.

Batista es todo un referente en telenovelas nacionales e internacionales, por lo que su regreso deja en expectativa a sus fanáticos.