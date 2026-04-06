Mira el emotivo mensaje de Gulfstream Park hacia Emisael Jaramillo

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La tarde de este domingo 5 de abril del 2026 terminó la temporada 91 del Classic Meet en el hipódromo de Santa Anita Park donde se realizó una jornada de diez carreras donde el jockey profesional venezolano Emisael Jaramillo, se proclamó como campeón jinete del meeting con 50 victorias en total.

Estados Unidos: Gulfstream Park envía mensaje a Emisael Jaramillo

Este domingo el hipódromo de Santa Anita Park vio finalizar la temporada 91 de su Classic Meet con una programación de diez carreras donde sobresalieron los jockeys Armando Ayuso y el venezolano Emisael Jaramillo entre los más ganadores.

Con las dos victorias que alcanzó el criollo Emisael Jaramillo en la jornada dominical, llegó a la cifra de 50 triunfos en el meeting para confirmar su liderato y terminar como el campeón de jinetes del mismo con una ventaja de ocho victorias por delante del mexicano Juan Hernández.

De esta manera, Jaramillo se convierte en el primer jockey venezolano en ganar el principal meeting del turf en la costa oeste de Estados Unidos y el tercer criollo en ganar uno en la ciudad de California, luego que lo lograrán Santiago González y Eduard Rojas Fernández, quienes lograron el meeting de Los Alamitos en su momento.

Previamente a su incursión en Santa Anita Park, el criollo había hecho carrera en el óvalo de Gulfstream Park en Hallandale Beach al norte de la Florida donde llegó a ser líder en victorias en varias oportunidades.

Por esto, la cuenta oficial de Gulfstream Park en la red social X, publicó un post de felicitación al venezolano sobre la publicación de la cuenta oficial del recinto de Santa Anita Park donde hacían oficial el título del jockey venezolano como jinete campeón del meeting.