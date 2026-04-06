¡Cierre de oro! Emisael Jaramillo rompe la taquilla en un final no apto para cardíacos en el Providencia Stakes de $100,000

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Emisael Jaramillo tuvo una gran conclusión de temporada en la jornada de este domingo que ofreció el hipódromo de Santa Anita Park. Consiguió dos victorias, incluyendo el Providencia Stakes de $100,000 con el ejemplar Lilo Lil, lo que se tradujo en un golpe fuerte en la taquilla al superar los 50 dólares a ganador.

Emisael Jaramillo es el nuevo campeón de la Costa Oeste

Jaramillo, tras recibir el honor de parte de las autoridades de Santa Anita Park, como el nuevo campeón del Classic Meet, llevó a la victoria al ejemplar La Silenciosa, que se impuso de punta a punta en la séptima de la jornada.

Luego, en la octava de la programación, Jaramillo, de igual manera, colocó al ejemplar Lilo Lil en la punta en el tope de la recta de las emociones y, en un final no apto para cardíacos entre cinco ejemplares donde la diferencia fue apenas de medio cuerpo, se llevó el Providencia Stakes para potras de tres años en 1,800 metros en pista de grama.

Triunfo que significó la victoria 50 del meet y un batacazo de $54,80 a ganador en la taquilla.

La entrenada por Michael W. McCarthy llegó a esta carrera como perdedora, pero la habilidad del jinete venezolano pudo romper el maiden en su sexta presentación. La hija de Caravaggio derrotó en gran performance a Wild Liky the West, que contó con la monta del campeón saliente Juan Hernández, y al jinete triplecoronado Víctor Barboza, que finalizó tercera con Victorious Dream (IRE) a cabeza.

Lilo Lil dejó crono de 1:48.95 para la distancia. Esta fue la victoria 50 para el fusta venezolano en el meeting.