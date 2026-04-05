La emoción del deporte número uno del país no se detiene, esto abonó el 5y6 para este domingo 5-4-2026

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El primer domingo del mes de abril y en la conmemoración del Domingo de Pascuas, en hipódromo Internacional La Rinconada celebró la décima quinta reunión del primer meeting de la temporada 2026 con una programación de trece carreras, sin pruebas selectivas, pero consiguió una nueva marca en el monto sellada para el 5y6 nacional. Confirmando, que es el juego favorito de los venezolanos.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.458.202.300,00 de los cuales Bs.64.148.322,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.247.429.242,00.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5 y 6 nacional

En la primera válida del 5y6 séptima del programa, la victoria fue para Verstappen (número 2), con un dividendo de Bs. 197,57 a ganador y la monta de Winder Véliz en yunta con Abraham Campos, en tiempo para 1.300 metros de 81.2.

En la novena carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Supreme Legacy (número 4) el ganador contó con la monta de José Alejandro Rivero; fue ensillada por Rubén Lanz, y corrió en tiempo de 66.4 para 1.100 metros.

La tercera válida para el 5y6, décima carrera en turno, la ganó Magabure (USA) (número 4) con el jinete Jaime Lugo Jr. quien recibió las instrucciones de Fernando Parilli Jr. para ganar en crono de 72.4 para 1.200 metros.

En la cuarta válida del 5 y 6, undécima carrera, el triunfo fue para I’M In The Mood (USA) (número 2) con la monta de Juan Pablo Paoloni en yunta con Humberto Correia que agenció crono de 78.3 para 1.300 metros.

En la décima segunda carrera, que fue la quinta válida del 5y6, The Last Dance (número 8) se alzó con la victoria con la monta de Oliver Medina en yunta con Jorge Salvador. La consentida del stud “Alabama PB” agenció crono de 87.1, para 1,400 metros.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, décima tercera en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó The Notoriou (número 1) con la monta de May Romero Quintero, para el entrenador Freddy Petit.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 75643, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 839,56. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 64356 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.3.808,99.