El mejor del mundo, Ka Ying Rising, establece récord de pista en su triunfo 19 consecutivo

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La madrugada de este lunes, el campeón velocista y el mejor caballo del mundo según los premios Longines, Ka Ying Rising, establece récord de pista en su triunfo 19 consecutivo sobre la pista Sha Tin, Hong Kong, tras su contundente victoria en el Sprint Cup (Grupo 2), en distancia de 1,200 metros.

Ka Ying Rising se mantiene imbatible

Este lunes 6 de abril, el hipódromo de Sha Tin, Hong Kong, realizó una cartelera de once carreras, entre ellas la Sprint Cup (Grupo 2) en distancia de 1,200 metros con una bolsa de HK$5,350,000 en premios a repartir. Ka Ying Rising, considerado el mejor velocista del mundo, continuó su racha impresionante al conseguir su decimonovena victoria consecutiva, y en crono récord.

Su éxito anterior en la Centenary Sprint Cup, donde consiguió su octavo triunfo en un Grupo 1, le permitió superar el récord de 21 años establecido por Silent Witness de victorias consecutivas en Hong Kong.

Una vez más ofreció otra actuación dominante, registrando la victoria por mayor margen de su carrera, con una ventaja de cuatro cuerpos y cuarto, con su jinete habitual, Zac Purton.

Purton lo exigió a 300 metros de la meta y la carrera quedó prácticamente sentenciada cuando se escapó, estableciendo otro récord de pista con un tiempo de 1 minuto y 7,12 segundos, a pesar de haber sido controlado hasta la línea de meta.

Ka Ying Rising seguirá el mismo camino que el año pasado, y su próximo objetivo es regresar a Sha Tin en el Champions Day, para defender su título de velocidad en el Chairman’s Sprint Prize.

El ejemplar de cinco años, entrenado por David Hayes, suma ya 20 victorias y ha ganado más de 13,2 millones de libras esterlinas, aproximadamente $17 millones en premios.