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MLB: Estos son los juegos a efectuarse este lunes 6 de abril

El lanzador venezolano Germán Márquez verá acción con Padres 

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Meridiano

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 10:53 pm
MLB: Estos son los juegos a efectuarse este lunes 6 de abril
FOTO: CORTESÍA
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Nueva semana y a su vez, nuevas series tendrán inicio este lunes, 6 de abril, en el mejor beisbol del mundo. Por lo tanto, es necesario que estés informado de todos los desafíos que se llevaron y te los mostraremos a continuación.

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En esta oportunidad, habrá cuatro organizaciones descansando, motivado a que se disputarán 13 compromisos, incluyendo el primer duelo entre Dodgers y Azulejos, después de aquel épico duelo en la Serie Mundial.

En lo que respecta a la representación venezolana, el derecho Germán Márquez tendrá que retar a la novena de Piratas de Pittsburgh.

Juegos para este lunes en la MLB:

- Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) vs Rays de Tampa Bay (Shane McClanahan) 4:10pm

- Reales de Kansas City (Michael Wacha) vs Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) 6:10pm

- Rojos de Cincinnati (Brandon Williamson) vs Marlins de Miami (Janson Junk) 6:40pm

- Padres de San Diego (Germán Márquez) vs Piratas de Pittsburgh (Bubba Chandler) 6:40pm

- Cerveceros de Milwaukee (Brandon Woodruff) vs Medias Rojas de Boston (Brayan Bello) 6:45pm

- Cardenales de San Luis (Andre Pallante) vs Nacionales de Washington (Zack Littell) 6:45pm

- Dodgers de Los Angeles (Justin Wrobleski) vs Azulejos de Toronto (Max Scherzer) 7:07pm

- Orioles de Baltimore (por definir) vs Medias Blancas de Chicago (Grant Taylor) 7:40pm

- Tigres de Detroit (Casey Mize) vs Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) 7:40pm

- Marineros de Seattle (Logan Gilbert) vs Rangers de Texas (Jacob deGrom) 8:05pm

- Astros de Houston (por definir) vs Rockies de Colorado (Ryan Feltner) 8:40pm

- Bravos de Atlanta (Chris Sale) vs Angelinos de Anaheim (José Soriano) 9:38pm

- Phillies de Philadelphia (Andrew Painter) vs Gigantes de San Francisco (Adrian Houser) 9:41pm.

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