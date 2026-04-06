MLB: Angelinos contienen respiración ante pelotazo a Mike Trout

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El estelar jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, ha sido catalogado como "día a día" luego de abandonar el encuentro del domingo debido a una fuerte contusión en su mano izquierda. El incidente ocurrió tras recibir un pelotazo que encendió las alarmas en el dugout del equipo californiano, dado el historial de lesiones que ha perseguido al tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana en temporadas recientes.

Preocupación inmediata

Durante el desarrollo del juego dominical, Trout fue impactado por un lanzamiento directo a su mano izquierda. El sonido del golpe fue lo suficientemente fuerte como para ser percibido en las tribunas y zonas cercanas al plato, lo que anticipaba una situación de gravedad. Aunque el jugador intentó inicialmente permanecer en el terreno para correr las bases, la inflamación inmediata le impidió continuar.

Trout abandonó el campo acompañado por el preparador físico Mike Frostad. Al finalizar el compromiso, el pelotero confesó que el impacto no golpeó la protección de su guante, sino directamente la mano, y que inicialmente fue incapaz de retirarse el guantin de bateo por sus propios medios debido a la hinchazón.

Resultados de los Rayos X

La organización de los Halos procedió de inmediato a realizar estudios de rayos X para descartar fracturas. Afortunadamente para el equipo y el jugador, los resultados fueron negativos. Trout expresó su alivio ante la prensa, admitiendo que el sonido del golpe y la rápida inflamación lo asustaron considerablemente.

A pesar de evitar una lesión ósea, la zona presenta una contusión severa. El cuerpo técnico evaluará su evolución en las próximas 24 horas para determinar si podrá estar disponible para el inicio de la siguiente serie.